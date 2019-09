studenti dell'IIS Mattei di Vasto hanno partecipato al Per il secondo anno consecutivo glidi Vasto hanno partecipato al Safer Internet Day la giornata mondiale sull'uso consapevole della rete.

Responsabile del progetto la professoressa Rosa Lucia Tiberio, docente di informatica del Mattei. "È necessario sensibilizzare e formare i giovani ad un uso consapevole della rete . Il nostro compito, come docenti e genitori, è quello di mettere i ragazzi in guardia sui pericoli che corrono, ma non possiamo impedirne l'uso, pena l'esclusione dal loro contesto sociale".



A guidare gli alunni delle classi prime in un interessante percorso di scoperta dell'uso consapevole della rete sono stati gli stessi studenti del Mattei. In particolare le classi 3A informatica, 3B informatica e 4A informatica, hanno realizzato filmati e presentazioni molto curate ed interessanti.