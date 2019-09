Il Comune di Vasto ha una propria pagina Facebook all’indirizzo: www.facebook.com/comunedivasto.

"Uno straordinario strumento di comunicazione che riduce la distanza tra i cittadini e la pubblica amministrazione – dice Lapenna – uno strumento utile per comunicare iniziative, progetti, eventi e ogni informazione utile per i cittadini, i turisti e i tanti vastesi residenti all’estero".

"Il profilo Facebook del Comune di Vasto – continua Lapenna – è un vero e proprio biglietto da visita utile per la promozione del nostro territorio e si inserisce in una strategia di comunicazione della pubblica amministrazione finalizzata a rendere i cittadini maggiormente consapevoli delle iniziative, dei progetti e degli eventi in essere. Insieme a Twitter, You Tube, Flickr e Slideshare, tutte famose piattaforme di social networking, vogliamo lanciare un forte segnale di innovazione, di trasparenza e di condivisione a tutta la città e ai suoi abitanti".