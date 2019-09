Spaventoso incidente stradale stamani lungo il tratto vastese della statale 16. Attorno alle 9.20, in località Casarza, lungo il litorale di Vasto, un'auto si è ribaltata. Per cause da accertare, l'Alfa 156 ha perso improvvisamente aderenza sull'asfalto viscido e si è ribaltata, dopo aver urtato contro il terreno che costeggia la strada.

Nonostante la vettura fosse rimasta molto danneggiata dall'urto con l'asfalto, l'uomo è uscito da solo dall'abitacolo. Aveva un'evidente ferita alla testa. A prestargli i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti che transitavano in quel momento sull'Adriatica. Alcuni di loro, in attesa dell'arrivo dei soccorritori, si sono anche dati da fare per regolare il traffico.

Sul posto sono giunte prima un'ambulanza della protezione civile Valtrigno, poi una del 118. Su quest'ultima è stato adagiato il ferito, trasportato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

La Polizia Municipale di Vasto ha regolato la viabilità ed effettuato i rilievi del sinistro. A dare manforte per una circolazione in sicurezza è giunta anche una pattuglia della Polizia stradale. Il traffico ha subito rallentamenti poichè, per permettere le operazioni di soccorso del ferito e rimozione dell'auto incidentata, si è proceduto con il senso unico alternato.