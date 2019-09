“Impresa Domani” è questo il titolo di un interessante convegno organizzato dallo Studio di consulenza aziendale Luigi e Pierluigi Sabatini nella giornata di domani, giovedi 13 febbraio alle ore 17:00, presso il Gulliver Center a Vasto in Via Incoronata.

Gli argomenti in evidenza spaziano da “Finanziaria 2014 in pillole”, “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e “Fondi di Garanzia per le Pmi - Sabatini bis”.

Attraverso questa utile ed interessante iniziativa il tema della sicurezza sul lavoro sarà ancora per un giorno al centro della cronaca, una cronaca questa volta però positiva che non parla di incidenti e infortuni, ma che pone l’attenzione sulle attività di prevenzione unica risposta davvero efficace ad un problema tanto grave.