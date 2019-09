Giovedì 13 febbraio alle ore 18.00 presso l'Arci Vasto Bottega Mondo Alegre, in corso Plebiscito 77, di fronte al Teatro Rossetti, è in programma la presentazione del libro Dalle Ande agli Appennini di Jorge Yanez C., sarà presente l'autore.

L'esperienza di vita di una famiglia cilena che ha vissuto lunghi anni nel proprio paese sotto la dittatura militare del generale Pinochet.