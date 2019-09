Luigi Salvatorelli potrebbe lasciare la Vastese a fine stagione, non sono ancora chiare le sue intenzioni per il futuro, se ne saprà di più giovedì, nel corso di una conferenza stampa che il vicepresidente operativo della Vastese ha convocato alle ore 19.00 nel suo ufficio di via Tobruk a Vasto.

"E' una mia iniziativa personale - spiega Salvatorelli - ci sono varie questioni da trattare, ho intenzione di chiarire alcune cose, farne presente altre che non mi sono piaciute e spiegare anche quelle che potrebbero essere le sorti del futuro della Vastese".

Anche in merito ai nuovi ingressi? L'unico che si è fatto avanti da tempo resta Marco Capo, presidente dello Sporting Vasto. "Ci sono stati degli incontri la settimana scorsa, ma al momento è prematuro parlarne, chiarirò tutto giovedì".

Dopo la sconfitta contro il San Salvo di domenica a Salvatorelli non sono piaciute alcune critiche ricevute dalla squadra ed altre rivolte alla sua persona.

Giovedì è in programma anche la sfida juniores tra Vasto Marina e Vastese che si giocherà alle 15.00 al campo sportivo di Vasto Marina.