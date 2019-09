La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Il Girotondo” si trova a Vasto, in via Silvio Pellico, all’interno dell’Istituto San Gabriele. Una scuola a tutti gli effetti, con un programma che va di pari passo con quello ministeriale e che si pone come obiettivo la crescita e l’educazione dei bambini.

L'attenzione è massima per ogni aspetto, inoltre, completano l’offerta dei servizi che vanno incontro alle esigenze delle famiglie. Qui l’open day è tutti i giorni, i genitori possono chiedere sempre informazioni e visitare la struttura.

I più piccoli sono seguiti in un percorso che attraversa le varie fasce di età e li accompagna fino alle elementari, aiutati con competenza e professionalità, da personale qualificato, in una struttura accogliente e completamente nuova, in posizione centrale, che risponde alle più recenti norme di sicurezza.

Cosa offre la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Il Girotondo”? Asilo Nido (dai 3 ai 24 mesi), Sezione Primavera (dai 24 ai 36 mesi), Scuola dell’Infanzia Paritaria (dai 3 ai 5 anni) e doposcuola (da 6 a 10 anni) con servizio mensa e navetta. Le classi sono sia omogenee con bambini di 3 anni di età, che eterogenee, con bambini di 4 e 5 anni. Ogni sezione è seguita da due insegnanti, con adeguata esperienza, che si occupano della didattica e della gestione dei bambini, coordinate da un’assistente.

Non solo scuola, per “Il Girotondo”, anche la socializzazione e le altre attività legate alla crescita sono fondamentali, per questo sfruttando le strutture interne e quelle del vicino Centro Sportivo San Gabriele vengono organizzate molte attività extrascolastiche pomeridiane, per la gioia dei più piccoli, oltre al doposcuola.

Per i genitori, grazie ai vari servizi messi a disposizione dalla scuola, è tutto molto più semplice. “Alcune di queste si svolgono in sede – spiega Adele Racioppo, una delle coordinatrici -, come nuoto, danza, ping pong, calcio, pallavolo, pattinaggio artistico, arti marziali, per le altre, come il catechismo, è previsto un servizio gratuito di navetta”.

“Il Girotondo” pensa a tutto, il genitore non deve fare altro che accompagnare il figlio la mattina e tornare la sera. In questo modo la gestione e i rapporti con la scuola vengono notevolmente facilitati, avendo a disposizione vari comfort che rendono tutto più semplice. Evitati anche i problemi di traffico, è infatti disponibile un ampio parcheggio interno coperto e videosorvegliato.

E basta? No, sono tanti anche i corsi curriculari che si svolgono all’interno: inglese, psicomotricità (nella scuola dell’infanzia), laboratori di cucina, canto, recitazione e artistici, oltre ad un progetto di alimentazione l’appetito vien giocando che inizierà a breve.

Oltre ad altre attività come recite, ballo, chitarra, musical e ceramica in collaborazione con Giuseppe Buono di Creta Rossa. Un percorso completo di crescita per tutte le età. “Il Girotondo” inoltre collabora con la dottoressa Mariella Fiore in vari progetti innovativi studiati per la formazione dei genitori e dei figli.

Una struttura davvero comoda dove non manca niente. “Il Girotondo” è diviso in due piani, al primo si trovano la scuola materna, il nido e la sezione primavera, al secondo il doposcuola. Anche i servizi sono divisi per fasce di età. Le aule sono una decina, incluse quella ricreativa, la cucina interna e la mensa, accoglienti e luminose danno tutte sul giardino interno, studiate a seconda delle diverse fasce di età. Fondamentale per l’istituto la cura della pulizia e dell’igiene di tutta la struttura.

La mensa interna prevede menu personalizzati in base alle esigenze dei bambini. “La gestione della mensa - spiega l’altra coordinatrice Imma Cassanelli - è monitorata attraverso i registri dell’Haccp e l’elenco dei fornitori autorizzati, per quanto riguarda la sicurezza e la genuinità dei cibi. Il menu proposto ai bambini viene controllato e impostato privilegiando i cibi di stagione e valutando il fabbisogno calorico”.

Si gioca anche all’aperto alla scoperta della natura. All’esterno è presente uno spazio verde attrezzato con giochi di 120 metri quadrati, con un’area pic-nic. “Qui organizziamo eventi – prosegue Imma -, feste a tema come quella del papà, della mamma e dei nonni, e incontri con bambini e genitori nel periodo più caldo”. Grandi e piccini non si annoieranno mai e avranno sempre qualcosa da fare. Un modo divertente per conoscersi e stare insieme.

E d’estate si va in vacanza tutti insieme. “Da metà giugno a fine luglio, sono previste le colonie estive – aggiunge Adele -, un programma diversificato in base ai giorni che prevede visite ai parchi acquatici o al mare, aperte anche ai bambini esterni non iscritti all’istituto. Anche in questo caso, la scuola pensa a tutto, offrendo un servizio completo, dal trasporto al pranzo”.

Alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Il Girotondo” è sempre open day, la struttura è aperta e al vostro servizio ed è possibile visitarla ed informarsi sulle rette che sono convenienti e non eccessive, perché questi servizi sono davvero alla portata di tutti.

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015, previsti sconti per fratelli. Tutti gli interessati possono rivolgersi alla segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00, oppure contattare i riferimenti riportati di seguito.

Per informazioni sulle iscrizioni, le rette e le colonie estive (aperte anche ai bambini esterni).

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Il Girotondo”

via Silvio Pellico, 2 66054 Vasto (Chieti)

aperto dal 1 settembre al 30 giugno 2014

orari

dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 18.30, sabato dalle 8.00 alle 13.00

a luglio orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30

telefono

0873.363628

339.4520315

331.1750960

331.1750961

mail

info@scuolailgirotondo.it

Pagina facebook

sito web

www.scuolailgirotondo.it

