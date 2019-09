E' scomparsa ieri, all'età di 62 anni, Ezilda Folchino, dipendente del Comune di Vasto. La notizia ha destato profondo cordoglio in tutti i suoi colleghi del Municipio e in tutti quelli che la conoscevano. In tanti in questo momento di dolore si stanno stringendo al marito Mario Ialacci, ai figli Luigi, Lorenza e Ilario, al genero Nicola, al fratello Nicola, alla cognata Grazia e a tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

Alla famiglia Ialacci- Folchino sentite condoglianza da parte della nostra redazione.