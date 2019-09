L'oro di Scampia " interpretata da Beppe Fiorello che racconta la storia di Giovanni Maddaloni , che dal Scampia sono partiti per la conquista dell'oro alle Olimpiadi nel judo. Il maestro Giovanni Maddaloni ha voluto condividere questo momento emozionante, in cui è stata raccontata al grande pubblico la sua storia, con l'amico fraterno Aniello Vastola , insegnante dell'Associazione Sportiva Judo Club Vasto. Ieri in prima serata su Rai Uno è andata in onda la fiction televisiva "" interpretata dache racconta la storia di, che dal Scampia sono partiti per la conquista dell'oro alle Olimpiadi nel judo. Il maestro Giovanni Maddaloni ha voluto condividere questo momento emozionante, in cui è stata raccontata al grande pubblico la sua storia, con l'amico fraterno, insegnante dell'Associazione Sportiva Judo Club Vasto.

Nel pomeriggio il maestro napoletano ha raggiunto la città adriatica, dove ha seguito, con molta partecipazione, la fiction su Ra1 a casa Vastola. "La mia vita sportiva, con risvolti sociali di grandi valori - commenta il maestro Giovanni Maddaloni - è la denuncia di un sistema che troppo spesso non riesce a cambiare il percorso di ragazzi abbandonati. Ma, come diciamo a Scampia, Noi siamo di più,e vincere non significa solo salire sul podio, vincere significa battere se stessi nella vita rimanendo a testa alta davanti a tutto, rialzarsi e continuare a vincere!".