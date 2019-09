L'album d'esordio dei My Mistakes, Campbell Road, sta ottenendo ottimi riscontri di critica e di pubblico. Dallo scorso ottobre, quanto la band pubblicò il singolo No Way, ci sono stati anche diversi live interessanti, in molte parti d'Italia, che hanno entusiasmato chi ha avuto l'occasione di ascoltare i brani frutto di anni di composizione e ricerca musicale. In questa nuova fase, al nucleo "storico" formato da Luca Capezio, Fabrizio Ranucci, Paolo D'Adamo e Daniele Salvatorelli, si è unita anche la chitarra di Fabio Tumini.

E per i My Mistakes nei giorni scorsi è arrivata anche la chiamata di uno dei più celebri giornalisti musicali italiani. Red Ronnie, dopo uno scambio di tweet con il frontman della band Luca Capezio, ha invitato i My Mistakes a partecipare alla diretta di Roxy Bar, storico programma musicale che, dopo 12 anni di assenza, è tornato quest'anno in una nuova versione, ogni domenica sera in diretta web su numerosi portali.

I My Mistakes parteciperanno alla diretta di domenica 16 febbraio, a partire dalle 20.30, e saranno in gara nel Trofeo Roxy Bar. La formula del contest prevede 3 band per ogni serata, che si alternano sul palco con i big della musica ospiti di Red Ronnie, ed ogni sera il pubblico in studio e chi segue la diretta da casa, voteranno quale delle 3 band passerà alla fase successiva del Trofeo. Nella puntata di domenica 16 gennaio ci saranno Alessandro Casillo, Omar Pedrini, Rigo Righetti e Beatrice Antolini.

A contendere alla band abruzzese il passaggio del turno saranno gli Ldm, da Padova, e i Senzaforma, dalla provincia di Latina. Domenica sera sarà possibile guardare la puntata di Roxy Bar anche su zonalocale.it, pronti a votare per la musica dei My Mistakes.