Nella quinta giornata di ritorno del campionato Juniores d'Elite, girone B, la capolista Vasto Marina riprende a fare punti dopo il primo stop stagionale a Castiglione Val Fino e dopo la gara rinviata lunedì scorso contro la Vastese che si recupererà giovedì 13 febbraio alle ore 15.00 al campo sportivo San Tommaso di Vasto Marina.

I ragazzi di Maccione battono 6-1 Il Delfino Flacco Porto. Dietro le inseguitrici continuano a vincere, il San Salvo attualmente secondo, in attesa della decisione del giudice sportivo in merito alla precedente partita, passa 1-0 a Castiglione Val Fino. La Virtus Cupello terza travolge 4-1 in casa la Valle Del Foro, al Vastese pareggia 1-1 tra le mura amiche contro il Francavilla. Prosegue dunque la marcia delle squadre della nostra zona, a conferma che i talenti ci sono anche da noi, in quattro infatti sono ormai stabilmente nelle prime cinque posizioni.

Virtus Cupello-Valle Del Foro 4-1. I rossoblu fanno 10, tanti dopo questa vittoria sono i risultati utili consecutivi, 7 vittorie e 3 pareggi, per un totale di 11 successi stagionali. Contro la Valle Del Foro penultima, anche se la compagine allenata da Marco Cicchitti ha dimostrato di non meritare questa posizione di classifica, arrivano altri tre punti che permettono alla squadra di mister Nicola Di Martino di restare al secondo posto insieme al San Salvo.

Assenti Nanni e D'Ascenzo per squalifica, oltre a Di Santo e Del Borrello. La partita è da subito molto bella e aperta, caratterizzata da varie occasioni da entrambe le parti. La gara si sblocca al 25' quando Francesco Marchioli dalla destra serve bomber Fizzani che di testa porta in vantaggio i suoi. Al 28' i padroni di casa reclamano un rigore per un tocco in area di un difensore avversario ancora su cross di Marchioli. Al 30' Fizzani apre a sinistra per Berardi che prova a metterla dentro ma manda fuori. Al 39' di nuvo Fizzani di testa su calcio d'angolo manda a lato.

Inizia il secondo tempo e Fizzani in cinque secondi firma il 2-0 con un bellissimo tiro dalla distanza di destro che si insacca sotto l'incrocio. Per l'attaccante è il gol numero 13 in campionato, sarà difficile non vederlo in rappresentativa al Torneo delle Regioni. Al momento unico convocato della zona per l'allenamento di giovedì a Teramo in quanto gli altri solitamente chiamati da mister Marcangeli saranno impegnati nello stesso giorno nel recupero di Vasto Marina-Vastese.

A questo punto con il risultato ormai acquisito il Cupello dilaga e al 62' con Luigi Marchioli realizza il terzo gol e due minuti dopo un diagonale di Berardi vale il poker. Al 74' per gli ospiti accorcia Iezzi su calcio di rigore.

Vince e soprattutto convince la Virtus che con questi risultati arriva a 37 punti, in piena lotta per il secondo posto. Nel prossimo turno ancora una partita in casa contro Il Delfino Flacco Porto, la serie positiva può essere allungata.

Tabellino

Virtus Cupello-Valle Del Foro 4-1 (1-0)

Marcatori: 25' Fizzani (Virtus Cupello), 46' Fizzani (Virtus Cupello), 62' Marchisio L. (Virtus Cupello), 64' Berardi (Virtus Cupello), 74' Iezzi (Valle Del Foro) rigore

Virtus Cupello: Capitoli, Tinaro, Pischetola, Antenucci (69' Zilli), De Filippis, Pantalone, Berardi (65' Sakour), Marchioli F. (65' Miscione), Fizzani, Pelliccia, Marchioli L. A disposizione Tascione, Gubiani. Allenatore Nicola Di Martino

Valle Del Foro: Ribel, Lacioppa (36' Legnini), Toppi, Iezzi, Copam (65' Rocchio), Novelli, Di Muzio, Carlone, De Luca, Musa, Lombardini. A disposizione Lunelli. Allenatore Marco Cicchitti

Arbitro: Alberto Antenucci di Vasto

Ammoniti: De Filippis (Virtus Cupello), Zilli (Virtus Cupello), Carlone (Valle Del Foro)

Vastese-Francavilla 1-1. E' Angelo Finamore in collaborazione con Alessio D'Adamo, a regalare il pareggio a tempo scaduto alla Vastese. Sotto di un gol al 70' i biancorossi sono riusciti a recuperare in extremis lo svantaggio. Un punto che comunque permette ai ragazzi di mister Stivaletta di rimanere al quinto posto in classifica a 28 punti e allungare la striscia positiva a 5 gare, con 2 vittorie e 3 pareggi.

La salvezza, obiettivo dichiarato a inizio stagione, è ormai sempre più vicino, anche se bisogna continuare a fare attenzione alle squadre che sono dietro. Giovedì 13 febbraio alle 15.00 si recupera la partita contro il Vasto Marina, appuntamento molto importante per le sorti di entrambe le squadre giovanili cittadine.





Il Delfino Flacco Porto-Vasto Marina 1-6. Reazione ci doveva essere e reazione è stata, contro la formazione quartultima in classifica il Vasto Marina sfodera una grande prestazione. In evidenza Monachetti, autore di una tripletta, Stivaletta, che ha firmato una doppietta e capitan Cesario che ha siglato un gol.

La squadra di Maccione sale a 42 punti e giovedì in casa attende la Vastese in una gara che in caso di vittoria potrebbe portarla ad un vantaggio di 8 punti sulla coppia di seconde composta da San Salvo e Virtus Cupello.





Castiglione Val Fino-San Salvo 0-1. Sul campo dove la capolista Vasto Marina ha perso l'imbattibilità che durava da un anno il San Salvo vince grazie alla rete di Della Penna. Partita difficile per i biancazzurri guidati da mister Di Nardo che restano in 9 per via delle espulsioni di Ramundo e Alberico. Con questa vittoria i sansalvesi salgono a 37 punti, a -5 dal Vasto Marina.

Il giudice sportivo non ha omologato il risultato del turno precedente, vittoria di 1-0 contro Il Delfino Flacco Porto. I pescaresi hanno fatto ricorso perchè il capitano Pollutri è sceso in campo nonostante fosse squalificato, segnando anche la rete della vittoria. Una disattenzione che purtroppo per il San Salvo porterà la sconfitta a tavolino e probabilmente un punto di penalizzazione. Nel prossimo turno in casa arriva il River Casale.

I risultati della 18esima giornata (5° di ritorno) del campionato Juniores d'Elite, girone B. Castiglione Val Fino-San Salvo 0-1, Folgore Sambuceto-Torre Alex Cepagatti 2-0, Il Delfino Flacco Porto-Vasto Marina 1-6, Miglianico-San Vito 5-4, River Casale-Acqua&Sapone 3-1, Vastese-Francavilla 1-1, Virtus Cupello-Valle Del Foro 4-1

La classifica. Vasto Marina 42, Virtus Cupello e San Salvo* 37, River Casale 35, Vastese 28, Miglianico 27, Folgore Sambuceto 23, Acqua&Sapone 22, Castiglione Val Fino 19, Torre Alex Cepagatti, Francavilla e Il Delfino Flacco Porto* 18, Valle Del Foro 16, San Vito 8 (* una partita in meno in attesa della decisione del giudice sportivo)

Il prossimo turno, lunedì 17 febbraio ore 15.00 Acqua&Sapone-Torre Alex Cepagatti, Francavilla-Miglianico, San Salvo-River Casale, San Vito-Castiglione Val Fino, Valle Del Foro-Vastese, Vasto Marina-Folgore Sambuceto, Virtus Cupello-Il Delfino Flacco Porto