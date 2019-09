Profondo cordoglio ha destato a Vasto Marina la scomparsa di Cosmo Di Santo, che gli abitanti della marina chiamavano semplicemente Cosimo.

"Cosimo, dopo una malattia sopportata con cristiana rassegnazione, si è spento serenamente nella sua casa di Via Rossini", scrive un suo amico. "In molti lo ricordano sempre presente sul lungomare, nei pressi della rotonda con gli amici. Quando la malattia lo aveva impossibilitato a camminare, si faceva accompagnare da sua moglie sempre lì, alla rotonda. I funerali saranno celebrati domani mattina, alle 8.45, nella chiesa di Santa Maria Stella Maris, a pochi passi dalla sua abitazione. Dopo il rito religioso la salma proseguirà per Fresagrandinaria per essere sepolta nel cimitero cittadino. Alla moglie Giovina, alle figlie Ida e Marina, al genero Franco, ai nipoti Viviana, Mariano e Ascanio giungano sentimenti di cordoglio".