Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Cupello i dati relativi ai controlli sull'aria effettuati nella zona di Montalfano (clicca qui). In seguito alle proteste dei residenti della frazione dove si trovano gli impianti della Stogit, che a novembre avevano lamentato la presenza di odori nauseabondi, l'amministrazione ha provveduto ad attuare l'azione di monitoraggio. Sono stati 7 e non 10, come annunciato al momento dell'installazione (clicca qui), i giorni di controllo da parte dei tecnici della società specializzata.

Sul sito di Cupello sono presenti un estratto della relazione tecnica, i dati orari e quelli giornalieri. "I dati riportati nei file allegati - si legge sul sito- sono privi di una relazione tecnica finale che la Galeno sta redigendo, si rimette quanto inviatoci dall'ingegner Giancarlo Capuzzi".

Non dovrebbero esserci, comunque, profili di criticità. " I risultati evidenziano che i valori di concentrazione di tutte le sostanze sottoposte a controllo non possono essere considerati pericolosi per la salute della popolazione - scrive l'ingegner Capuzzi - Appena possibile sarà nostra cura trasmettere la relazione tecnica finale".