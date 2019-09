Allievi Regionali, Spal Lanciano-Bacigalupo. Buon pareggio per gli allievi regionali della Bacigalupo che escono indenni dal difficilissimo campo della Spal Lanciano.

Meglio i vastesi nel primo tempo, poi nella ripresa i frentani reagiscono e creano qualche occasione: alla fine il match termina 0-0, un risultato prezioso per la squadra di mister Maurizio Baiocco che hanno già osservato il turno di riposo e devono ancora recuperare la gara con la Virtus Cupello. Nel prossimo turno la Bacigalupo ospiterà il Miglianico.

Tabellino

Spal Lanciano-Bacigalupo 0-0 (0-0)

Bacigalupo: Canosa, Tracchia (Vicoli), Carriero, Ranalli, Frangione, Aganippe, Santoro, Cozzolino (Ciccarone), Natarelli, Fiore, Santoro. All. Maurizio Baiocco

Giovanissimi Regionali, Bacigalupo-Olympia Cedas 5-0. Riscatto immediato per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, dopo la brutta sconfitta con la R.C. Angolana, tornano al successo battendo con un netto 5-0 l´Olympia Cedas, attualmente seconda in classifica.

I vastesi passano in vantaggio al 7´ con una bellissima azione: Galiè servito sulla fascia sinistra mette in mezzo per Fosco che dal limite dell´area con un preciso tiro infila la palla nell´angolino per la rete dell´1-0. Il raddoppio non tarda ad arrivare: al 16´ Canosa salta un avversario e crossa, sul secondo palo c'è Galiè che si fa trovare pronto e firma il gol del 2-0, risultato sul quale si va al riposo.

Nella ripresa al 46' la Bacigalupo cala il tris: dopo un calcio d´angolo la palla finisce sui piedi di Napoletano che stoppa e tira al volo riuscendo a superare il portiere ospite. Nell´ultimo quarto d´ora sale in cattedra Alberico che sigla due reti di ottima fattura, la prima con una bella girata e la seconda con un diagonale chirurgico; buone occasioni capitano anche sui piedi di Cieri e De Rosa, ma in entrambi i casi l´Olympia Cedas in qualche modo se la cava.

Termina così 5-0 una gara ben giocata dai ragazzi di mister Massimo Baiocco che oggi hanno offerto una prestazione di alto livello contro un avversario che si era dimostrato una delle rivelazioni del campionato. Ora la Bacigalupo dovrà cercare di dare continuità ai risultati: il prossimo impegno sull'ostico campo del Celano sarà un importante banco di prova per la squadra vastese che, se entra in campo con la giusta concentrazione e determinazione, potrà togliersi tante soddisfazioni in questo girone d´élite.

Tabellino

Bacigalupo-Olympia Cedas 5-0 (2-0)

Reti: 7´ Fosco (B), 16´ Galiè (B), 46´ Napoletano (B), 55´ Alberico (B), 70´ Alberico (B)

Bacigalupo: Di Guilmi, Fosco (Irace), Ciancaglini, Di Lorenzo, Maccione (Di Virgilio), Napoletano, Galiè (Antonino), Sarchione (Carulli), Alberico, Liberatore (Cieri), Canosa (De Rosa). All. Massimo Baiocco

Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi Regionali. Si è giocata la 5° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Con un netto 3-0 la capolista R.C. Angolana liquida il Poggio degli Ulivi e conserva 2 punti di vantaggio sull´inseguitrice Giovanile Chieti, vittoriosa nel derby con il River Casale: le prime due della classe si affronteranno nel prossimo turno in una sfida che si preannuncia molto interessante. Nelle altre gare larghi successi interni per l´Amiternina (4-1 sulla Marsica) e per il Cologna (4-1 sulla D´Annunzio Marina), mentre il Celano espugna Loreto Aprutino.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 15, Giovanile Chieti 13, Marsica e Poggio degli Ulivi 9, Amiternina 7, Celano 5, Cologna, Lauretum e River Casale 4, D'Annunzio Marina 1

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Successi tra le mura amiche per la Virtus Vasto (1-0 sulla Caldora), per il Francavilla (2-1 sul Sant´Anna) e per l´Acqua e Sapone (4-2 sul San Salvo), due pareggi invece nelle altre sfide: 3-3 in Miglianico-Manoppello Arabona, 0-0 in Spal Lanciano-Bacigalupo.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Virtus Vasto* 12, Francavilla 10, Caldora 8, San Salvo*, Spal Lanciano e Virtus Cupello** 6, Acqua e Sapone 5, Bacigalupo** e Miglianico 4, Manoppello Arabona* e Sant'Anna 2 (* una partita in meno, ** due partite in meno)

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Quinta vittoria su cinque partite per il Poggio degli Ulivi (2-0 sulla Virtus Vasto), sorridono anche la R.C. Angolana, il Pineto e la Bacigalupo che battono rispettivamente il Celano, il Penne e l´Olympia Cedas, termina 0-0 infine il posticipo tra Il Delfino Flacco e Delfini Biancazzurri.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 15, Olympia Cedas 9, Penne, Pineto e R.C. Angolana* 7, Bacigalupo* e Delfini Biancazzurri 6, Il Delfino Flacco* 4, Virtus Vasto* 3, Celano 1 (* una partita in meno)

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Restano a braccetto in testa la D´Annunzio Marina e la Caldora che battono i Quattro Colli e il Francavilla; alle loro spalle vince tra le mura amiche anche la Giovanile Chieti che rifila 4 reti al Lauretum, colpi esterni invece per il Fossacesia (2-0 a San Salvo) e per il River Casale (3-2 sul campo della Fater Angelini).

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora e D'Annunzio Marina* 12, Giovanile Chieti 11, Fossacesia 8, Fater Angelini, Francavilla* e River Casale 7, Quattro Colli 2, San Salvo** 1, Lauretum* e Virtus Cupello** 0 (* una partita in meno, ** due partite in meno)

Loris Napoletano