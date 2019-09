"Il Pd di Vasto censura e stigmatizza la condotta del direttore generale della Asl Chieti-Lanciano-Vasto Francesco Nicola Zavattaro, il quale con una lettera pervenutaci sostiene di non dover presenziare al Consiglio Comunale sulla sanità poiché è di Rieti". L'assenza del manager dell'azienda sanitaria non è passata inosservata nel Consiglio comunale di oggi. Il Partito democratico attacca a testa bassa.

"Di certo c'è l’isolamento in cui oggi versa la sanità nel Vastese in uno scandalo abominevole di cui sono responsabili il centro-destra, Chiodi ed il signor Francesco Zavattaro", polemizzano il segretario cittadino del Pd, Antonio Del Casale, e il capogruppo in Consiglio comunale, Francesco Menna.

"E’ ora di invertire rotta e scongiurare che questo terribile squilibrio continui, poiché nel Sud dell’Abruzzo esiste una realtà che merita rispetto. Meritano rispetto i cittadini delle nostre comunità ed i tanti operatori socio-sanitari che con impegno e spirito di abnegazione garantiscono quotidianamente la qualità dei servizi ospedalieri. Il Pd di Vasto continuerà con determinazione a sostenere le ragioni del Vastese contro la latitanza del centro-destra, di Chiodi e di Zavattaro e contro una visione politica miope e negativa per tutti noi".

La lettera - Così Zavattaro aveva risposto all'invito del presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte: "Nel ringraziarla per l'invito - scrive il manager della Asl - devo tuttavia segnalare la difficoltà ad essere presente lunedì 10 febbraio entro le ore 9.30 in Vasto, essendo io residente in Rieti. Quanto al poter fornire dati e informazioni, devo altresì sottolineare la necessità di avere indicazioni più precise sulle questioni di interesse di codesto Consiglio comunale: in questa fase delicata della vita istituzionale della Regione Abruzzo credo infatti che debbano essere evitate polemiche sterili ed inutili. In sintesi potrò quindi garantire la mia presenza solo se le tematiche da affrontare sono circoscritte e conoscibili da questa direzione anticipatamente".