Causa festività natalizie e maltempo, il campionato Uisp era fermo per il Boca Punta Penna dalla sconfitta interna contro il Pratello per 4-2 e sabato i vastesi sono tornati nuovamente in campo al “Lucchini” contro il Pian di Macina (sconfitti all’andata 0-4) che li precedeva in classifica di due punti e su cui era partita la rincorsa salvezza.

Mister Bozzelli torna al 4-3-3, schierando subito il neo-acquisto diciannovenne Campanaro (ex giovanili del Brescia) tra i pali, con F.Mariotti e Pedace ai lati di Cantalicio e Merolla alla prima gara ufficiale da difensore centrale, mentre a centrocampo rientra dopo 9 mesi in cabina di regia il catalano Fernández con ai suoi lati Mazza e capitan G.Mariotti, mentre in avanti Chicharro e Crisanti agiscono ai fianchi di Russo.

Il campo, ai limiti della praticabilità, non è assolutamente una scusa visto che sullo stesso campo giocavano entrambe le squadre, ma forse la voglia di salvezza e qualche allenamento in più nelle gambe consente ai rossoblu di passare in vantaggio dopo soli due minuti, quando su calcio di punizione dal limite il numero dieci ospite trova l’incrocio con un tiro secco e potente, su cui nulla può Campanaro. La reazione è quasi immediata e dopo un tiro alto di Russo, lo stesso bomber biancorosso pesca in area Chicharro che con una semi-sforbiciata realizza il gol del pareggio, salendo a quota 2 reti stagionali dopo quello nella sconfitta interna contro la capolista Fossolo.

La gara non vive di grandi emozioni visto che il campo sarebbe stato più adatto ad incontri di wrestling, cosa che infatti aiuta la fisicità degli ospiti a dispetto del maggior tasso tecnico dei vastesi, ed infatti la prima frazione si chiude solamente con un’uscita bassa di Campanaro sui piedi della punta ospite e mette subito in movimento Fernández che trova Crisanti a tu per tu con l’estremo difensore avversario, ma l’esterno spreca malamente cercando un assist invece di appoggiare in rete a porta vuota.

Nella ripresa classica girandola di cambi ed entrano Panerai e Coste per degli esausti Mazza e Chicharro, ma la gara fino a metà ripresa non decolla quando su un lancio di G.Mariotti la palla schizza in area e proprio il neo-acquisto Coste potrebbe segnare al debutto, ma il portiere avversario è bravissimo in uscita e riesce a bloccare. A dieci minuti dalla fine Russo viene colpito in area ma invece di cadere riesce comunque a concludere, ma la palla incoccia su un difensore e va in angolo tra le proteste generali dei vastesi.

Su uno degli ultimi corner a favore dei biancorossi, la palla viene spazzata “alla viva il parroco” ma trova la punta centrale che riesce a toccarla di testa e manda il proprio compagno di squadra in campo aperto a tu per tu con Campanaro in uscita e lo beffa con un pallonetto da trequarti di campo che rimbalza e sfiora la traversa prima di entrare per l’1-2 finale. Negli ultimi 5 minuti saltano tutti gli schemi e Cantalicio viene spostato in avanti passando al 3-3-4 ma non succede piç nulla se non uno scambio di vedute tra Crisanti e Pedace, che costano il cartellino rosso a quest’ultimo.

In virtù della vittoria del Tre Borgate contro il Pratello, ora il Boca Punta Penna occupa l’ultima posizione in classifica con 7 punti, dietro al Tre Borgate che sale a 9, il Monghidoro che resta a 11 (ma con una gara in meno) ed il Pian di Macina che si porta a 12. Il Campionato è ancora lungo, visto che mancano 9 gare di cui gli scontri di diretti con Tre Borgate e Monghidoro, oltre alle gare abbordabili con Bazzano e San Marino, ma se lo spirito messo in campo sarà ancora quello di sabato scorso, probabilmente il campionato si chiuderà senza fare nemmeno più un punto, ma siamo sicuri che lo scintilla nell’orgoglio dei ragazzi si accenderà presto, già dal prossimo allenamento e dalla prossima gara che sarà sul campo della capolista Fossolo.

Boca Punta Penna – Pian di Macina 1 – 2 (Chicharro)

ASD Boca Punta Penna: 1 Campanaro; 2 F.Mariotti, 16 Merolla, 6 Cantalicio, 5 Pedace; 8 Mazza, 13 Fernández, G.Mariotti (c); 9 Chicharro, 14 Russo, 12 Crisanti. A disposizione: 7 Coste, 10 Panerai, 11 Masina, 15 Mileno. All. Bozzelli





Ufficio Stampa ASD Boca Punta Penna