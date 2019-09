Ancora uno scippo in corso Palizzi. Attorno alle 18.30 una donna che stava facendo ritorno alla sua abitazione insieme ad un'amica, è stata derubata della borsa che portava al braccio. Il responsabile del gesto criminoso è un giovane che si aggirava nella zona in bicicletta. Dal racconto dei passanti si sarebbe avvicinato alle donne e puntando la borsa di una delle due, portandola via. La donna è caduta a terra a causa dello strattone ricevuto. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Vasto.

Sul posto, avvisati dai cittadini, i consiglieri comunali Nicola Del Prete ed Etelwardo Sigismondi, che hanno raccolto lo sfogo dei residenti del centro storico. “I cittadini non ne possono più, vogliono risposte serie – denunciano i due consiglieri comunali di opposizione sul sito Vastonotizie.it– e non dalle forze dell’Ordine che fanno tutto ciò che è nelle loro possibilità. Una svolta contro la malvivenza la pretendiamo dall’amministrazione comunale. Da tempo abbiamo chiesto in Consiglio comunale la necessità di effettuare una censimento sulla presenza di stranieri che occupano spesso abusivamente abitazioni nel centro storico cittadino. In alcune case, senza contratti di affitto abitano sei, sette persone. Sono tutti regolari? Ecco, il Comune cominciasse a dare segnali in questa direzione. Quando abbiamo detto queste cose in Consiglio comunale, la sinistra si è meravigliata, anzi si è sentita quasi offesa. La verità è che i cittadini vogliono sicurezza – concludono i due consiglieri – e questa amministrazione comunale è troppo politicamente di sinistra per poter affrontare concretamente questa emergenza".