Brutto fine settimana per gli inquilini di un'abitazione della periferia settentrionale di Vasto. I ladri sono entrati in azione in località Incoronata.

Gli ignoti si sono introdotti all'interno di una casa che si trova lungo la strada principale. Hanno messo sottosopra l'alloggio e arraffato ciò che potesse avere valore. In base a una prima ricostruzione dei fatti, il bottino non sarebbe ingente. Indagano i poliziotti del Commissariato di Vasto.