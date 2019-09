E' di due feriti il bilancio dello spaventoso incidente stradale accaduto oggi pomeriggio sulla statale 16 sud, in contrada San Tommaso, nella zona meridionale di Vasto Marina.

Per cause che le forze dell'ordine stanno accertando, si sono scontrate una Lancia Musa, una Fiat Tipo e un furgone Citroen Berlingo. In base a una prima, ufficiosa ricostruzione dei fatti, ci sarebbe stato un tamponamento e un successivo frontale.

Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale, polizia municipale e ambulanze del 118 e de La Provvidenza soccorso, che hanno trasportato gli automobilisti all'ospedale San Pio da Pietrelcina. Il conducente della Tipo ha battuto la testa e perso del sangue. Si era temuto per le sue condizioni, apparse gravi ai primi soccorritori. A causa dell'urto è stato sbalzato dal posto di guida ed ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza. Arrivato al pronto soccorso di Vasto, è stato ricoverato in codice giallo, che nel gergo sanitario indica ferite e contusioni di media gravità.

Sulla statale 16 subito dopo l'incidente si sono formate code in entrambi i sensi di marcia per una lunghezza complessiva di due chilometri. Per lungo tempo si è proceduto con il senso unico alternato, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del sinistro. Nell'impatto frontale sono andate distrutte le parti anteriori della Musa e della Tipo, con rottami e liquidi che sono finiti sull'asfalto. Al termine delle operazioni di recupero dei mezzi è stato quindi necessario pulire la sede stradale.