Ancora una giornata positiva per le squadre del Vastese impegnate nel campionato di calcio a 5, serie C2. Due vittorie con tanti gol, che confermano il Casalbordino in testa alla classifica, a pari punti con il Francavilla, e lanciano il Cupello verso la zona playoff. Il campionato entra nella sua fase calda, con entrambe le formazioni che saranno certamente protagoniste per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

Casalbordino C5 - Atletico Lanciano 5-1

Il Casalbordino ci mette un tempo a prendere le misure al Lanciano, ma alla fine arriva una netta vittoria che permette alla formazione del patron Santoro di restare in vetta alla classifica insieme al Francavilla. I padroni di casa provano sin da subito ad imporre un buon ritmo al match, ma la frenesia alla ricerca del gol non va d’accordo con la mira di Di Ghionno, Fortunato e Ninni. Al 5’ minuto il Casalbordino passa in vantaggio con un bolide di Di Ghionno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il gol scuote gli ospiti, che iniziano a farsi pericolosi dalle parti di Della Penna, sempre molto attento. Al 10’ la palla buona per il raddoppio è sui piedi di Lanza che, a due passi dalla porta, non trova la giusta coordinazione per calciare a rete. Si va avanti a folate, con entrambe le squadre vicine al gol in più di un’occasione. A tre minuti dallo scadere, dopo che i padroni di casa hanno recriminato per un dubbio fallo di mani nell’area dei frentani su cui l’arbitro ha lasciato proseguire, il Lanciano, con D’Ovidio, trova il pareggio con cui si va al riposo.

Negli spogliatoi mister Lanza riordina le idee ai suoi e gli effetti, al rientro in campo, si fanno subito sentire. Al 6’ è capitan Fortunato, con un tiro potente e preciso, a riportare il Casalbordino in vantaggio. Della Penna deve alzare in calcio d’angolo un colpo di testa di un attaccante lancianese, mentre Di Risio, sul fronte opposto, si fa ipnotizzare dall’estremo avversario. Al quarto d’ora della ripresa i padroni di casa segnano ancora: Di Ghionno lascia partire un tiro velenoso che colpisce il palo interno e attraversa lo specchio della porta, è bravo Ninni ad avventarsi sulla palla e scaraventare in rete. Sono ancora i padroni di casa a produrre un forcing che mette alle corte i frentani che vedono infrangersi le loro azioni sull’arcigna difesa guidata da Di Paolo e la buona attenzione di Della Penna. Al 22’ è Di Ghionno, sempre su azione di calcio d’angolo, a segnare il 4-1. Chiude le marcature Di Risio, a tre minuti dalla fine, con una bella discesa sulla fascia sinistra che lo porta alla conclusione vincente. Il Casalbordino conquista altri tre punti preziosi e mette un significativo distacco tra sè e il Lanciano, restando a pari punti con il Francavilla con cui si giocherà la promozione fino alla fine della stagione.

Phoenix Ortona - Virtus Cupello 2-6

E’ una fase molto positiva per la Virtus Cupello, che ottiene la terza vittoria consecutiva in casa del Phoenix Ortona, fanalino di coda del campionato. La squadra di mister Porfirio parte subito con un possesso palla costante, riuscendo a trovare due reti, con Perazzoli e Mileno, nel primo tempo. I rossoblu hanno almeno altre 6-7 palle gol da sfruttare, ma il Phoenix riesce a salvarsi.

Nella ripresa gli ospiti rientrano in campo senza la giusta grinta e permettono agli ortonesi di trovare un insperato pareggio dopo appena 4 minuti di gioco. Ci pensa bomber Sante Mileno a riportare la partita sui giusti binari per i suoi, segnando la rete del nuovo vantaggio e andando a segno altre due volte, per il suo personale poker. Sul finire di gara è Domenico Romagnoli, su assist di Scafetta, a fissare il punteggio sul 6-2.

La 5ª giornata di ritorno: Casalbordino - Atletico Lanciano 5-1; Fossacesia-Francavilla 5-10; Guardiagrele - Tombesi Ortona 8-0; Paglieta - Virtus Majna 9-2; Integra Sport Chieti - Atessa 4-3; Phoenix Ortona - Virtus Cupello 2-6. Riposa: Penne

Classifica: 36 Casalbordino, Francavilla; 31 Guardiagrele; 29 Atletico Lanciano; 27 Penne, Virtus Cupello, Paglieta; 25 Integra Sport Chieti; 17 Fossacesia; 16 Virtus Majna; 15 Atessa; 14 Tombesi Ortona; 4 Phoenix Ortona