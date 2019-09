Si è tenuta domenica 9 febbraio a Sulmona, la prima partita del Campionato Regionale Under 13 di Pallanuoto, che ha visti vincenti per 13 a 4 la M. Sport San Salvo, contro la CN Sulmona.

Una partita splendida, dove lo spirito dei nostri ragazzi l’ha avuta vinta, sui numeri in campo della squadra avversaria. Una partita giocata in 13 contro 8. La M Sport San Salvo, infatti ha potuto contare su una sola riserva, dovuta alle abdicazioni per motivi di salute degli altri ragazzi.

Quaranta minuti di gioco, senza tregua, portati a termine con successo grazie alla grinta (e al fiato) dei nostri ragazzi. La seconda di campionato sarà giocata domenica 2 marzo alle ore 15, presso la piscina comunale Tano Croce di San Salvo, contro la RN Nuoto di Pescara.

La pallanuoto è uno sport presente tra le discipline sportive proposte dalla M Sport San Salvo, uno sport di squadra, che forma mente e corpo, unendo la disciplina necessaria per affrontare le fatiche del nuoto, alle capacità tattiche per mandare la palla in porta.

Ringraziamo Ezio Capasso, l’allenatore, che crede nei nostri ragazzi e nella loro possibilità di essere una squadra forte e vincente, ma soprattutto ringraziamo: Emanuele Salera, Gianmarco Ubaldi, Leonardo Rossi, Umberto Bello, Rosario Cianci, Simone Gabriele, Giampaolo Galante e Giulio Monteferrante, per il bel gioco che hanno saputo mettere in campo ieri.

Invitiamo dunque tutta la cittadinanza, a fare il tifo per i nostri ragazzi domenica 2 marzo alle ore 15 presso la piscina Tano Croce di San Salvo e a chiedere informazioni, presso lo sportello della segreteria della piscina, a quanti sono interessati ad avvicinarsi a tale disciplina.

Mille Sport Nuoto