Attimi di paura in via San Michele verso le 13.30. Il forte vento ha provocato il distacco di parte del rivestimento del palazzo del complesso Ciancaglini, in corrispondenza del settimo piano. I calcinacci caduti da un'altezza di circa 20 metri hanno colpito tre vetture parcheggiate a bordo strada. Ad avere la peggio una Ford Fiesta, che presenta uno squarcio sul cofano motore e dovrebbe aver subito danni anche alle parti meccaniche, tanto che per spostarla è stata precauzionalmente spinta a mano. Parabrezza rotto per un'Audi parcheggiata di fianco e danni alla carrozzeria di una terza vettura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. "Per fortuna non passava nessuno in quel momento - spiega un residente -. Vedendo cosa è successo alle macchine se i calcinacci avessero colpito una persona sarebbe stata una tragedia". L'amministratore del condominio ha immediatamente contattato la ditta che dovrà occuparsi dei lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza.