"Il sindaco intervenga con ogni mezzo nei confronti del governo regionale per scongiurare questa eventuale, insopportabile mortificazione del territorio". Lo scrivono i consiglieri comunali del Pd di San Salvo, Arnaldo Mariotti e Luciano Cilli, in un'interpellanza urgente rivolta al sindaco, Tiziana Magnacca, sulla vicenda dell'imminente nomina del consiglio d'amministrazione dell'Arap, l'azienda regionale delle attività produttive che sostituirà i consorzi industriali. Nel futuro cda, come rivelato da consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, non sono previsti membri del Vastese e neanche della provincia di Chieti. Il Coasiv (consorzio per l'area di sviluppo industriale del Vastese) è l'ente con la migliore situazione economico-patrimoniale.

Il documento - Questo il testo dell'interpellanza: I sottoscritti Consiglieri comunali del Partito democratico:

- Appreso da articoli di stampa che la Giunta Regionale ed il Presidente Gianni Chiodi sarebbero intenzionati a nominare il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Regionale per le Attività Produttive ( A.R.A.P.) ed i tre componenti sarebbero: uno di Avezzano, uno di Teramo e l’altro di Pescara. Escludento clamorosamente la provincia di Chieti, quindi le aree produttive più importanti della Regione Abruzzo e del centro meridione d’Italia, il Vastese ed il Sangro dalla gestione delle politiche industriali dopo il “ Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” (legge regionale del 29 luglio 2011, numero 23) e la sostituzione dei Consorzi industriali;

- Ritenendo che ,se la notizia fosse vera, per il nostro territorio di San Salvo, per Il Vastese, per l’intera Provincia di Chieti e soprattutto per le imprese che operano in questi ambiti si tratterebbe di una mortificazione insopportabile che arrecherebbe un danno economico incalcolabile;

- Auspicando che un governo regionale scaduto ed regime di prorogatio inedito nella storia delle istituzioni democratiche, non si permetta di prendere decisioni di tale portata che condizionerebbe il futuro dell’attività industriale della nostra Regione;

- Ricordato che il Consiglio comunale di San Salvo, nella seduta dell’11 ottobre 2013, all’unanimità dei voti ha impegnato il Sindaco e la Giunta a chiedere alla Regione Abruzzo che la sede definitiva dell’A.R.A.P. venisse localizzata nel Vastese, perché ha il Consorzio Industriale più capitalizzato della Regione;

- Sottolineato che il rischio che stiamo correndo va ben oltre il non avere la sede dell’A.R.A.P. nel nostro territorio;

Interpellano urgentemente il sindaco perché possa verificare la fondatezza delle notizie riportate dalla stampa e, comunque, nel puntuale rispetto del mandato ricevuto dal Consiglio comunale dell'11 ottobre 2013, con ogni mezzo nei confronti del governo regionale per scongiurare questa eventuale, insopportabile mortificazione del territorio.