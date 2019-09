Inizia con una netta vittoria il girone di ritorno della Pro Vasto femminile nel campionato di serie C. La sfida contro la Femminile L’Aquila finisce con una goleada delle biancorosse, che rifilano alle avversarie ben 7 gol, dopo i 6 della partita d’andata. Le aquilane, ultime in classifica, si sono presentate al comunale di Cupello con appena 10 giocatrici da mandare in campo, rendendo così ancor più agevole il compito di Tumini e compagne.

Si gioca ad una sola porta, con la Pro Vasto che inizia sin dai primi minuti a cercare la via del gol. Ci provano due volte Cravero e Tiberio su punizione, senza trovare la porta. Poi è Di Francesco, al 16’, su cross dalla sinistra di una pimpante Cravero, a trovare la rete che sblocca il risultato. Passano cinque minuti e la formazione di casa trova il raddoppio: ancora un cross di Cravero con la palla raccolta da Tiberio che insacca alle spalle di Bellò. Mister Mazzatenta chiede alle sue di far girare palla per poi andare verso la porta avversaria. Al 35’ Tiberio mette a segno la sua personale doppietta dopo essersi liberata di un’avversaria al limite dell’area. Ci prova anche Mazzatenta, che però perde tempo per spostarsi la palla sul sinistro e alla fine il tiro verso la porta aquilana è debole. Al 44’ Cravero, dopo aver mandato in gol le compagne, si regala la gioia del gol che fissa il punteggio sul 4-0 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

Il secondo tempo è poco più di un allenamento per la squadra biancorossa anche perchè L’Aquila, nonostante tanto impegno, non riesce quasi mai a farsi vedere dalle parti di Vitelli, ben protetta da un’attenta difesa guidata alla perfezione da capitan Tumini. Passano 8 minuti e Di Francesco si incunea in area e segna un bel gol superando con un pallonetto il portiere in uscita. Un minuto dopo è Di Viesti, prezioso metronomo nel cuore della manovra vastese, impegna il portiere ospite. Al quarto d’ora c’è la prima rete stagionale di Belarbi, dopo un’azione prolungata in area, è la rete del 6-0. La Pro Vasto non infierisce sulla formazione avversaria e per lunghi tratti della partita fa girare palla a centrocampo, provando movimenti e posizioni in campo. A chiudere il match è la neo-entrata Cieri, con una palombella dalla lunga distanza che finisce in porta. Finisce 7-0, seconda vittoria consecutiva per la squadra del presidente Tumini, cosa mai accaduta in questa stagione. Domenica prossima trasferta a Chieti (in cui non ci saranno punti in palio), prima della sfida contro l’Audax Palmoli, derby sempre molto sentito.

Pro Vasto Femminile - Femminile L’Aquila 7-0

Pro Vasto Femminile: Vitelli, Di Rocco (14’ st Serra), Napolitano, Silvestri (35’ st Cieri), Smerilli, Tumini (21’ st Minicucci), Cravero (27’ st Malatesta), Di Francesco, Di Viesti, Mazzatenta, Tiberio (1’ st Belarbi). Panchina: Vitelli. Allenatore: Mazzatenta

Femminile L’Aquila: Bellò, Di Tommaso, Vinci, Di Marco, Greco, Santarelli, De Santis, Berardi, De Amicis, Di Giacomo. Allenatore: Di Marco

Arbitro: Andrea Fruci (Lanciano)