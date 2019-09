Prova di carattere della BCC San Gabriele Volley che torna da Lanciano con una preziosa vittoria in tasca e 3 punti in classifica che rafforzano il secondo posto alle spalle del Pescara 3. La squadra allenata da Ettore Marcovecchio si impone con il risultati di 3-1 (25-23/21-25/25-14/25-15). Le padrone di casa resistono un paio di set, salvo poi lasciare strada alle vastesi che, come evidenziano i parziali, conquistano agevolmente il successo finale.

Nei primi due parziali si sono viste buone cose in attacco da entrambe le parti, con un set a testa conquistato solo nel rush finale. Poi il Lanciano ha perso brillantezza in attaco e ha iniziato a commettere errori in battuta e non c'è stata più partita. Buona la prova di una Martina Di Santo molto incisiva in attacco. In evidenza anche la giovanissima Claudia Scampoli, classe 2000, che ha ben sostituito Gaia Genovesi alle prese con guai muscolari.

Ora la BCC San Gabriele ha sei punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici, anche se il Campobasso ha una partita in mento. Sabato prossimo Mariani e compagne sono attese dalla sfida in casa del Pescara 3, prima in classifica. Sulla carta è una sfida proibitiva per le vastesi ma, visto il buon momento di forma attraversato, nessun risultato è scontato.