Prima Categoria girone B. Campionato fermo, si riparte domenica 16 febbrario con il derby di Scerni.

Il programma della 19esima giornata di Prima Categoria (4° di ritorno), girone B. Casolana-Casalbordino, Castelfrentano-Fara San Martino, Guastameroli-Tre Ville, Palombaro-Real Montazzoli, Scerni-Real San Giacomo, Spal Lanciano-Monteodorisio, Trigno Celenza-Sporting San Salvo, United Cupello-Roccaspinalveti

La classifica. Fara San Martino 40, Tre Ville 37, United Cupello 36, Real Montazzoli 32, Scerni e Palombaro 30, Casalbordino 28, Guastameroli 25, Trigno Celenza 20, Roccaspinalveti 20, Casolana 20, Real San Giacomo 19, Sporting San Salvo 19, Spal Lanciano 18, Monteodorisio 13, Castelfrentano 12

Il prossimo turno, domenica 23 febbraio, ore 15.00. Casalbordino-Sporting San Salvo, Fara San Martino-Spal Lanciano, Guastameroli-Palombaro, Monteodorisio-United Cupello, Real Montazzoli-Casolana, Real San Giacomo-Trigno Celenza, Roccaspinalveti-Castelfrentano, Tre Ville-Scerni

Seconda Categoria, girone G. Anche questo campionato è fermo, le squadre torneranno in campo domenica 23 febbraio e anche qui ci sarà un derby, quello di Montalfano. Nel pomeriggio si sono giocate due partite non giocate due turni fa per impraticabilità del campo. A Colledimezzo l'Incoronata Calcio Vasto vince 2-0 con gol di Mastrangioli, alla terza rete in due gare, e Romilio e sale al terzo posto a due lunghezze dal Real Montalfano e a quattro dalla capolista Paglieta. Tra Valle Del Treste Liscia e Furci, ultima e terzultima, finisce in pareggio 3-3.

Incoronata-Colledimezzo 2-0. I vastesi chiudono la gara nel primo tempo. Un primo tempo affrontato con concentrazione e motivazione dagli ospiti che hanno potuto contare sul portiere Elio Mariani rigenerato dal lavoro e dagli allenamenti del preparatore dei portieri Nicola Galante. La prima grande occasione capita a Menabuoni che da centrocampo in velocità arriva solo davanti il portiere che para un gran tiro, il vantaggio arriva su calcio d'angolo, a firmarlo ci pensa Mastrangioli di testa.

Neanche il tempo di esultare che Romilio su un lancio del centrocampo si presenta davanti al portiere avversario in uscita e lo fredda con un bel pallonetto. Nel secondo tempo i vastesi si rilassano un po' e concedono molto ma Mariani tra i pali è insuperabile. Alla ripresa del campionato ci sarà la sfida esterna contro il Furci.

Il programma della 17esima giornata (4° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Colledimezzo-San Buono, Fossacesia 90-Paglieta, Fresa-Mario Turdò, Furci-Incoronata Calcio Vasto, Mario Tano-Gissi, Montalfano-Real Montalfano, Valle Del Treste Liscia-Casalanguida

La classifica. Paglieta 33, Real Montalfano 31, Incoronata Calcio Vasto 29, San Buono 28, Mario Tano, Gs Montalfano, Gissi 25, Fresa 23, Fossacesia 22, Mario Turdò 19, Colledimezzo e Furci 17, Casalanguida 9, Valle Del Treste Liscia 6

Il prossimo turno, domenica 2 marzo, ore 15.00. Casalanguida-Furci, Fossacesia 90-Mario Tano, Gissi-Fresa, Mario Turdò-Montalfano, Paglieta-Incoronata, Real Montalfano-Colledimezzo, San Buono-Valle Del Treste Liscia





Terza Categoria Vasto. Protagonista di giornata il bomber del Real Porta Palazzo Valerio Cinquina autore di una tripletta che però non basta ai suoi per vincere la sfida paly-off interna contro la Casalese. L'attaccante vastese sale a 6 reti in campionato, ma i gialloneri allenati da Roberto Budano perdono terreno in classifica. Sospesa al 25' sullo 0-0 per forti raffice di vento Guilmi-Sporting Vasto. Davanti allungano sulle insegutrici le prima due.

L'Odorisiana vince 2-0 contro il Lentella penultimo in classifica. Partita a senso unico, i padroni di casa devono fare a meno di sei titolari tra infortunati e squalificati, ma reggono bene. In gol nel primo tempo un altro grande bomber, il capocannoniere Gabriele Colonna. Rete che nasce da un calcio d'angolo, serie di rimpalli e attaccante che trova lo spazio per un bel tiro alla destra del portiere. Il raddoppio arriva nella ripresa, nei minuti di recupero, e porta la firma di Capraro.

Stesso risultato per la Virtus Rocca San Giovanni seconda che in casa vince contro la Dinamo Roccaspinalveti, in corsa per i play-off con Gjikaj e Marzolo. Pareggio tra Virtus Tufillo e Carunchio, terza contro quarta, gli ospiti sotto di due gol sono riusciti a riagguantare il risultato. Pareggio a reti inviolate tra Lupi Marini e Real Alto Vastese.

I risultati della 13esima giornata (2° di ritorno) della Terza Categoria Vasto. Guilmi-Sporting Vasto rinviata, Lupi Marini-Real Alto Vastese 0-0, Odorisiana-Lentella 2-0, Real Porta Palazzo-Casalese 3-3, Virtus Tufillo-Carunchio 2-2, Virtus Rocca San Giovanni-Dinamo Roccaspinalveti 2-0

La classifica. Odorisiana 32, Virtus Rocca San Giovanni 30, Virtus Tufillo 23, Carunchio 20, Casalese 17, Guilmi* e Real Porta Palazzo 16, Dinamo Roccaspinalveti 15, Real Alto Vastese e Lupi Marini 11, Lentella 8, Sporting Vasto* 7 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 16 febbraio, ore 15.00. Carunchio-Lentella, Casalese-Lupi Marini, Dinamo Roccaspinalveti-Guilmi, Real Alto Vastese-Odorisiana, Sporting Vasto-Real Porta Palazzo, Virtus Tufillo-Virtus Rocca San Giovanni