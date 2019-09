E' in programma per questa sera alle 19.15, presso la Cattedrale di San Giuseppe, un interessante appuntamento culturale organizzato dall'associazione corale Stella Maris. Il coro Polifonico Stella Maris, diretto da Paola Stivaletta, e la Scuola di danza Histon Ballet, dell'insegnante Angiola Saraceni Galante, porteranno in scena "La storia di Giona".

Si tratta di una drammatizzazione del testo biblico, che racconta la storia del profeta Giona, con versi, canti e danze, curati dalla direzione artistica di Paola Stivaletta. Dal presidente dell'associazione Giuseppe Forte l'invito a tutta la cittadinanza a partecipare.