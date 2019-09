Vittoria all'andata all'Aragona per 3-1 e vittoria al ritorno al Davide Bucci. L'US San Salvo batte ancora la Vastese con il risultato di 1-0, aggiungendo anche la sfida di Coppa Italia sono tre vittorie su tre in una sola stagione, numeri da record che resteranno nella storia del calcio biancazzurro.

Ai sansalvesi basta l'autorete di Cardone al 17' del primo tempo per conquistare un prezioso successo contro i biancorossi, mai pericolosi, che perdono la sesta partita in campionato. Per i padroni di casa, che hanno messo in campo maggiore detrminazione, spinti anche dal pubblico delle grandi occasioni, la salvezza è sempre più vicina.

La partita. Il San Salvo è al completo, mister Gallicchio è squalificato e segue i suoi dalla tribuna, in panchina c'è il suo vice Di Nardo, Antenucci non è tra i titolari. Gli ospiti devono fare a meno di Battista e Irmici squalificati, partono dalla panchina Avantaggiato e Miccoli che in settimana non si sono allenati al meglio per via della febbre, oltre a Miani. Nella Vastese l'ex è Torres, nel San Salvo Lapiccirella, Antenucci e Mainardi.

Al 15' primo sussulto della gara, Vinciguerra dalla distanza centra la traversa, Vitiello da due passi è lesto a insaccare, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Passano due minuti il San Salvo passa in vantaggio, dalla sinistra Vitiello mette in mezzo, Vinciguerra non colpisce la sfera che carambola addosso a Cardone e finisce alle spalle di Cialdini.

Sulle ali dell'entusiasmo al 20' i biancazzurri colpiscono una traversa da fuori area con Quaranta. Al 23' ancora Vitiello, il suo diagonale attraversa tutta l'area di rigore e si perde sul fondo senza che nessuno intervenga. Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio.

Al 63' ci prova Soria che avanza dalla destra in progressione, lascia partire un diagonale insidioso che non entra in porta di poco, al 65' punizione di Rossodivita, Mainardi blocca facilmente. Lemme prova a pareggiare la gara e inserisce un'altra punta, Miani per Berardi.

Al 71' il San Salvo ha una grande occasione per raddoppiare, Catenaro perde palla nella propria metà campo ne approfitta Marinelli che ruba la sfera e davanti alla porta avversaria serve a sinistra Felice che calcia a rete, Catenaro salva sulla linea.

Al 73' ci riprova Soria in progressione, entra in area e la sua conclusione finisce di poco a lato. All'81' D'Antonio dalla sinistra passa a Miccoli che tira debolmente dall'interno dell'area, il portiere avversario neutralizza senza problemi.

La partita si chiude con qualche intemperanza dei giocatori, il San Salvo porta a casa i tre punti davanti ad un pubblico molto caloroso che fino all'ultimo ha spinto e caricato i suoi, e interrompe una serie senza vittorie che durava da cinque giornate, la Vastese vede allontanarsi sempre di più i play-off, obiettivo non alla portata di questa squadra anche secondo il suo allenatore, e domenica all'Aragona arriva l'Avezzano che oggi non ha giocato contro l'Alba Adriatica a causa dell'impraticabilità del campo dello stadio Dei Marsi.

Tabellino

San Salvo-Vastese 1-0 (1-0)

Marcatori: 17' Cardone (Vastese) autogol

San Salvo: Mainardi, Felice, Ramundo (52' Alberico), Vitiello, Lapiccirella, Fiore, Cappelletti (82' Sabella), Quaranta, Marinelli, Vinciguerra, Del Borrello (70' Pollutri). A disposizione Raspa, Izzi, Antenucci, Tortora. Allenatore Vincenzo Di Nardo (Claudio Gallicchio squalificato)

Vastese: Cialdini, Triglione, Cardone (46' Miccoli), Rossodivita (65' Avantaggiato), Benedetti, Catenaro, D’Adamo, Berardi (65' Miani), Torres, Soria, D’Antonio. A disposizione Lafsahi, Galiè, Forte, Balzano. Allenatore Mario Lemme

Arbitro: Cosimo Contini di Matera (Ennio Di Girolamo e Fabio Di Tommaso de L’Aquila)

Ammoniti: Felice (San Salvo), Ramundo (San Salvo), Del Borrello (San Salvo), Triglione (Vastese), Torres (Vastese)

I risultati della 24esima giornata di Eccellenza (7° di ritorno), domenica 9 febbraio, ore 15.00. Acqua&Sapone-Capistrello 2-2, Altinrocca-Virtus Cupello 1-0, Avezzano-Alba Adriatica rinviata per impraticabilità del campo, Civitella Roveto-Pineto 1-3, Francavilla-Torrese 1-2, Miglianico-Rosetana 1-1, San Nicolò-Montorio 5-1, San Salvo-Vastese 1-0, Vasto Marina-River Casale 1-1

La classifica. San Nicolò 66, Avezzano* 53, Torrese 45, Capistrello 43, Pineto 39, Vastese 34, Miglianico e San Salvo 31, Alba Adriatica* 30, Rosetana 29, Acqua&Sapone 25, River Casale e Virtus Cupello 24, Vasto Marina 23, Francavilla e Montorio 22, Altinrocca 18, Civitella Roveto 14 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 16 febbraio, ore 15.00. Capistrello-San Salvo, Miglianico-San Nicolò, Montorio-Francavilla, Pineto-Alba Adriatica, River Casale-Civitella Roveto, Rosetana-Vasto Marina, Torrese-Altinrocca, Vastese-Avezzano, Virtus Cupello-Acqua&Sapone