Vasto Marina-River Casale 1-1. Niente da fare per la squadra di Precali che in casa contro il River Casale, in quello che era un importante scontro salvezza, non riesce a vincere e coglie l'undicesimo pareggio stagionale, il quarto consecutivo. In vantaggio con Manno di testa al 55' su assist di Stango, per l'attaccante argentino è il terzo gol in campionato, il secondo di seguito. La beffa arriva a cinque minuti dalla fine con Di Giovanni su calcio di rigore dubbio.

Un'occasione persa per i padroni di casa per uscire dalla zona play-out per la prima volta in stagione. La squadra del presidente Baccalà non vince da 5 giornate (1 sconfitta e 4 pareggi) e con questo punto sale a 23, al quintultimo posto, ad una lunghezza dalla Virtus Cupello. Nel prossimo turno trasferta contro la Rosetana che oggi ha pareggiato a Miglianico.





Altinrocca-Virtus Cupello 1-0. La rete al 15' di Persia condanna la Virtus Cupello alla sconfitta. I rossoblu si avvicinano pericolosamente alla zona retrocessione, dopo essere riusciti a distanziarla per un determinato periodo della stagione. La squadra di Memmo resta a 24 davanti a Vasto Marina, Francavilla, Montorio, Altinrocca e Civitella Roveto. Nel prossimo turno arriva l'Acqua&Sapone che oggi ha pareggiato 2-2 in casa contro il Capistrello.

I risultati della 24esima giornata di Eccellenza (7° di ritorno), domenica 9 febbraio, ore 15.00. Acqua&Sapone-Capistrello 2-2, Altinrocca-Virtus Cupello 1-0, Avezzano-Alba Adriatica rinviata per impraticabilità del campo, Civitella Roveto-Pineto 1-3, Francavilla-Torrese 1-2, Miglianico-Rosetana 1-1, San Nicolò-Montorio 5-1, San Salvo-Vastese 1-0, Vasto Marina-River Casale 1-1

La classifica. San Nicolò 66, Avezzano* 53, Torrese 45, Capistrello 43, Pineto 39, Vastese 34, Miglianico e San Salvo 31, Alba Adriatica* 30, Rosetana 29, Acqua&Sapone 25, River Casale e Virtus Cupello 24, Vasto Marina 23, Francavilla e Montorio 22, Altinrocca 18, Civitella Roveto 14 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 16 febbraio, ore 15.00. Capistrello-San Salvo, Miglianico-San Nicolò, Montorio-Francavilla, Pineto-Alba Adriatica, River Casale-Civitella Roveto, Rosetana-Vasto Marina, Torrese-Altinrocca, Vastese-Avezzano, Virtus Cupello-Acqua&Sapone