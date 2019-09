"Dalla Giostra della Memoria a Lu Porce Speziale" è il filo conduttore che la Condotta Slow Food Vastese in collaborazione con l’Osteria delle Spezie, l'Associazione Culturale M.I.A. di San Salvo ed il Salumificio Di Fiore di Fresagrandinaria proporranno domani per la classica festa del Maiale 2014. Una giornata classica per riproporre una delle tradizioni più antiche della cultura enogastronomica delle nostre comunità. La giornata prenderà il via in mattinata presso il Museo della Giostra della Memoria a San Salvo. Saranno Angiolina Balduzzi e Valina D’Alessandro dell'Associazione Culturale M.I.A. che guideranno i partecipanti in un vero “Granaio della Memoria”, attraversando "le Stanze" del Museo, veri piccoli scrigni, della cultura materiale della civiltà contadina abruzzese e non solo (Il Museo resterà aperto per l'intera giornata). La conclusione della mattinata si terrà presso l'Osteria delle Spezie, punto di riferimento per la degustazione delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Lo chef Giancarlo Cilli proporrà un esperienza culturale e pratico sensoriale sulla bontà di sua Maestà “Lu Porce”.

La proposta partirà dai prodotti del Salumificio Di Fiore di Fresagrandinaria, sarà Stefano Di Fiore che presenterà la irrinunciabile Ventricina, vincitrice nel 2013 del Campionato Nazionale dei Salumi d'Italia, insieme agli altri prodotti della norcineria del Vastese. A seguire Fusilloni con crema di broccoli e salsiccia, Tocchetti di maialino a Cif & Ciaf - Polentina e Verza, Lu Capecoll’ Speziale … profumato al Ginepro con Finocchio e Arance, Sfizierie delle Spezie. Per i Vini il classico Montepulciano d’Abruzzo doc - delle Cantine Valle Reale di Popoli. L’atmosfera sarà quella del convivio per ascoltare storia e leggenda della nostra civiltà contadina dei prodotti presentati e del territorio. Un modo davvero diverso e slow per promuovere e valorizzare, anche a fini promozionali di tutto il movimento enogastronomico vastese e regionale.

Slow Food Vastese