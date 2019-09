Finirà nelle aule di giustizia la vicenda della soppressione dei consorzi industriali (tra cui il Coasiv di Vasto) e la costituzione dell'Arap, azienda regionale delle aree produttive. Ad annunciare un'azione giudiziaria contro il governo regionale, già gravato dall'inchiesta su Rimborsopoli, è Gianluca Castaldi, senatore vastese del Movimento 5 Stelle.

"Oggi - afferma il parlamentare in un comunicato - molti esponenti politici vastesi si indignano sulla prossima nomina dei 3 membri del consiglio d'amministrazione dell’Arap, l’azienda regionale delle aree produttive che dovrebbe sostituire i consorzi industriali, e la cui legge istitutiva è entrata in vigore circa due e anni e mezzo fa. Il che la dice lunga sulla fondatezza dell'operazione che non ancora riesce a concludersi.

Ma si indignano perché nelle nomine non ci sarebbero personalità riconducibili ad esperienze nell’ex Coasiv. (come se le ultime, quelle dei commissari e dirigenti mandati in missione presso l’ex Coasiv non fossero state nomine altrettanto pilotate.)

Anche questa volta si ricorre ad una sveltina o marchetta se preferite, contenuta nella Legge Regionale 7 del 2014, che all’articolo 14 contiene l’ennesimo aggiramento della legge 4/2009: Principi generali in materia di riordino degli enti regionali. Per cui si agisce nelle more mentre in realtà questo aggiramento è funzionale anche a far decadere una parte del ricorso pendente al Tar de L’Aquila, che dovrebbe esaminare anche la possibilità di porre una questione di costituzionalità della Legge istituiva dell’Arap.

Come ho sempre sostenuto (in solitudine, come M5S: con due esposti alla Corte dei Conti regionale, una interrogazione al Ministro dell’Ambiente, Pd, Orlando), non voglio disconoscere la necessità del riordino e della modernizzazione dei consorzi industriali. Ma averlo fatto in maniera così unilaterale e sommatoria (e continuando a farlo nominando “guardiani”) mettendo insieme situazioni così diversificate dal punto di vista funzionale e gestione, si sta rivelando un vero fallimento: si sono messe insieme realtà che funzionavano e funzionano bene, con i bilanci in attivo, come il Sangro e Vasto, a veri e propri disastri economici e gestionali; facendo tra l’altro gravare sui consorzi sani, come quelli del Sangro e del Vastese, i costi della fusione.

E mi ritorna in mente la domanda che feci tanto tempo fa a Confindustria che tanto si è spesa per un energico intervento sui consorzi industriali e per una riforma della gestione delle aree industriali: è soddisfatta del risultato che, ad oggi, ha il solo dato certo dell’aumento dei costi per le imprese? Era questa l’esigenza espressa?

L’ex Coasiv, come ha ricordato anche Peppino Forte, presidente del Consiglio Comunale di Vasto e consigliere provinciale del Pd, porta in dote ben 11 milioni e 350 mila euro di beni immobili ed una disponibilità di cassa di circa 10 milioni di euro.

Se questa è una spregevole operazione politica (e lo è e non solo politica) bisogna combatterla dalla base. E non possiamo dimenticare che questa disputa di carattere campanilistico rischia di nascondere gli affari veri quali quelli che si nascondono dietro la introduzione di una nuova disciplina per quanto riguarda la gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, per favorire - sostiene Castaldi - la gestione del socio privato del bene pubblico individuabile nel Coniv, sottraendo sostanzialmente beni patrimoniali pubblici. Per questo chiederò alle Procure della Repubblica di Pescara (sede Arap) e Vasto (sede ex Coasiv) di verificare il tentativo di coartazione dei dati di gestione degli impianto di depurazione e smaltimento rifiuti liquidi in capo a Coniv servizi ed ecologia spa (a sua volta detenuta dall’ex Coasiv); la pressione indebita verso i funzionari responsabili affinché i dati risultanti rispetto alla tipicità della gestione (civile o industriale) possano favorire il socio privato. E quindi predeterminare la scelta di un operatore economico cui affidare per 5 anni, in qualità di socio di società mista a maggioranza pubblica, (senza gara pubblica); il coinvolgimento diretto nella valutazione del soggetto privato del Coniv, in pieno ed interessato conflitto di interessi".