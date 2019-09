Oggi, sabato 8 febbraio alle 18.30 gli Amici del Basket San Salvo giocheranno in casa con l’Italcom Campobasso. La gara, valida per il campionato di serie C, si disputerà presso la palestra dell’Istituto “Raffaele Mattioli” di San Salvo.

Gli Amici, dopo aver vinto nettamente il match casalingo con l’Ennebicì Campobasso, sono usciti sconfitti dalla trasferta di Pescara, vicecapolista del campionato .

Intanto proseguono le attività del solido e numeroso settore giovanile degli Amici del Basket San Salvo guidato dal presidente Alberto Antenucci che sta crescendo in maniera esponenziale.

Domani tutti i tifosi e i simpatizzanti della formazione sansalvese sono invitati ad essere il sesto uomo in campo e a trascinare alla vittoria gli Amici.