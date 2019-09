Mainardi carica il San Salvo:

Crescenzo Mainardi è il portiere che domenica contro la Vastese difenderà i pali del San Salvo nella sfida del "Davide Bucci". Nato a Napoli nel 1990, ma originario di Scafati, è uno degli ex della gara presente nelle file degli avversari, insieme ad Antenucci e Lapiccirella. Mainardi ha giocato nella Pro Vasto, totalizzando 25 presenze, nel trionfale campionato di Serie D nella stagione 2008/09 agli ordini di Pino Di Meo, culminata con la vittoria del campionato e dello Scudetto Dilettanti.

Arrivato a Vasto nell'estate 2006 per rinforzare gli Allievi Nazionali, l'anno successivo diventa il vice di Bordeanu e al terzo conquista il posto da titolare, anche se nel finale di stagione deve lasciare spazio a Gaudino. Dopo un anno e mezzo nella Virtus Cupello, con cui ha vinto i play off di Promozione, è passato a dicembre al San Salvo.

Da ex che ricordi hai della Pro Vasto?

Arrivavo dalle giovanili del Pescara, dovevo scegliere se restare nella Juniores Nazionale o fare questa esperienza a Vasto, mi voleva anche qualche altra squadra. Ero in panchina nel 2007 in C2 l’anno della retrocessione ai play-out persi contro il Celano con mister Trillini. Il successivo ci fu il giro di allenatori: Bivi, Magnini, Ferretti e Baiocco, feci 2 presenze.

Sei tra i protagonisti di una delle pagine più belle del calcio vastese: vittoria della D e Scudetto Dilettanti.

Sì, l'anno di Tolentino, anche se nel finale non ho più giocato. Stavo andando bene, poi ho commesso degli errori, è anche giusto ammetterlo, può capitare, Gaudino ha meritato il posto, ma ora sono il portiere del San Salvo, è giusto pensare a questo.

Le strade infatti si sono divise: Boville Ernica (Lazio) e Hinterreggio (Calabria) in D per poi tornare dalle nostre parti nella Virtus Cupello due anni fa.

Devo ringraziare Franco Peschetola che mi ha fatto tornare la voglia di giocare, avevo deciso di smettere dopo l’esperienza di Reggio Calabria in D all’Hinterreggio, se non fosse stato per lui oggi non sarei ancora in campo.

Come ti trovi a San Salvo?

Benissimo, è una piazza molto calda, che ci tiene al calcio e che vuole sempre ben figurare, è raro in queste categorie trovare dei tifosi così appassionati, questo per noi è un bene.

La vittoria però manca da cinque giornate, come arrivate a questa partita?

Purtroppo siamo in un momento in cui giochiamo bene, abbiamo fatto delle prestazioni ottime, ma ci è mancato il risultato, non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato, dovremmo avere più punti per quanto fatto in campo, ma il calcio è così, ci sono momenti in cui capita questo. Speriamo che la ruota inizi a girare anche in nostro favore.

Cosa temi della Vastese?

Avantaggiato e Soria, ci ho giocato insieme e sono due che possono metterci in difficoltà, ma attenzione anche a Miani e Torres, sono due ottimi attaccanti.

Cosa deve temere di voi la Vastese?

La nostra aggressività e il nostro atteggiamento in campo, siamo una bella squadra, in questo momento ci manca in gol, sembra strano con due come Antenucci e Marinelli in avanti, due che segnano da qualunque posizione, ma sono certo che i gemelli del gol torneranno presto a gonfiare la rete, speriamo sin da domenica.

Cosa pensi del portiere biancorosso Cialdini?

L’ho visto giocare poche volte, ma è uno che potrebbe essere titolare anche in categorie superiori.

E del tuo compagno di squadra Raspa?

Deve lavorare e migliorarsi, se ti impegni a lungo andare raccogli i frutti, è giovane e a volte alcuni ragazzi maturano prima e altri dopo. E’ un ottimo elemento e ha tutte le potenzialità per andare avanti, però deve crescere mentalmente. Lo ha dimostrato Giuseppe Ottaviano, è venuto fuori e può fare ancora meglio, è un amico e gli auguro tutto il bene possibile, purtroppo a volte le strade si dividono, ma fa parte del calcio.

Qual è l’obiettivo del San Salvo?

Abbiamo un mister che è davvero molto preparato, dobbiamo salvarci prima possibile, fare tutti i punti necessari per chiudere questa pratica e poi potremmo guardare avanti, mancano 10 partite, nel calcio non si sa mai, tutto può succedere, possiamo anche andare a fare i play-off, mai dire mai. Ovviamente sempre se si fanno.

Dopo aver giocato contro tutte pensi che il San Nicolò sia la più forte?

Senza dubbio, l’Avezzano è una buona squadra, ma il San Nicolò non c’entra niente con questa categoria, è davvero forte, potrebbero già fare la Serie D senza problemi. Hanno un’organizzazione di gioco che li rende superiori.

Dove sarà il futuro di Mainardi?

Punto sempre a migliorare, non bisogna mai porsi dei limiti, se ciò dovesse accadere ne sarei felice, sarebbe un bene, se non dovesse accadere sarei felicissimo di restare qui a San Salvo dove mi sento importante. Ci tengo a ringraziare il mister Gallicchio che mi ha voluto qui e il presidente Minicucci che ha acconsentito, oltre ai preparatori Morrone e Berra.