La settimana più intensa della stagione della BCC Vasto Basket sta per raggiungere il suo apice. Domani, sabato 8 febbraio, alle 20.30, i biancorossi saranno impegnati in casa contro il Latina Basket, formazione che veleggia in testa alla classifica del girone C di Lega Adecco DNB. Sarà una sfida di alta classifica, visto che la formazione del presidente Spadaccini, domenica scorsa, vincendo la difficila sfida contro il Montegranaro, ha conservato il terzo posto assoluto in classifica.

Al PalaBCC è atteso il pubblico delle grandi occasioni, per una serata che promette di regalare tante emozioni. Per questo il presidente, e tifoso numero 1, della BCC Vasto Basket, ha lanciato un appello alla città, con lo slogan "Let's go Vasto!".

"Abbiamo scelto uno slogan semplice perché vorremmo una mobilitazione di una città che sta già facendo sentire una presenza fuori di ogni più bella previsione. Ma sabato occorrerà di più! La capolista Latina arriva a Vasto ed ha solo quattro punti in più della BCC Basket. I miracoli, per essere nelle rispettive posizioni in classifica, non li hanno fatti loro ma noi.

Non pensiamo che la capolista avrà problemi a vincere il campionato di serie B perché la loro forza è assolutamente fuori della portata di tutte le altre, soprattutto in due o più confronti. La nostra speranza, però, è quella di incontrarla in una domenica un po’ sotto tono e con la nostra squadra a mille! In questo caso il risultato di una sola gara può essere in bilico. Il Consiglio Direttivo - dice Spadaccini rivolegendosi a tutti gli appassionati- vi invita a portare il cuore sugli spalti: i nostri ragazzi hanno bisogno di Vasto".

Per questa importante partita è stata istituita la giornata biancorossa. "E' nata con questa volontà, perché solo in una sera speciale, alla presenza di un PalaBCC stracolmo di passione, può accadere che non vinca il più forte ma il più motivato! Ricordiamo agli amici abbonati che in questa occasione gli abbonamenti non saranno validi per l’ingresso, ma solo se si vorrà contribuire ulteriormente ai sacrifici necessari per una serie B inimmaginabile. Chi vorrà, comunque, potrà entrare con l’abbonamento senza che ci sia nessuna difficoltà all’ingresso. Ricordiamo, anche, che abbiamo deciso di lasciare l’ingresso libero agli Under 18 perché li vorremmo tutti in tribuna ma, questa volta tutto... cuore e gola!".