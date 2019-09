Si è concluso nei giorni scorsi il corso base di fotografia per i ragazzi dell'Istituto scolastico statale Padre Settimio Zimarino di Casalbordino, con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Casalbordino. Per il terzo anno è stato il fotografo Enzo Dossi De Gregoris a tenere il corso, che ha coinvolto i ragazzi delle classi terze. Il tema scelto è stato "Occhi aperti - Vedere per vedersi", con un percorso volto a scoprire la propria immagine e quella dei compagni nel contesto ambientale e a contrastare gli effetti negativi dei modelli estetici imposti dai media (problemi alimentari, omologazione dell’immagine, mancanza di creatività e originalità ecc. .).

"La nostra società, scuola compresa - commenta Dossi- è in continua, profonda e veloce trasformazione. I ragazzi sono inevitabilmente chiamati ad essere veloci: lo sono in famiglia e a volte nella stessa scuola. I vari contesti in cui vivono quindi, troppo poco li aiutano a cogliere l’importanza dei tempi lenti, la fugacità di un attimo, l’essenza di un momento. Obiettivo principale quindi è la promozione di attività favorevoli allo sviluppo di atteggiamenti di osservazione e attenzione nei confronti di ciò che ci circonda, per poter sviluppare il gusto per ciò che ogni singolo alunno ritiene bello, saperlo cogliere e comunicare".

I lavori realizzati dagli studenti verranno esposti nei prossimi mesi in una mostra all'interno dei locali della scuola, in un appuntamento che coinvolgerà anche i genitori.