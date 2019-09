E' andato online solo sabato 1 febbraio, ma in poco meno di una settimana ha già superato i 1.000 membri. Si chiama "Sei di Vasto se..." il gruppo su facebook che è diventato subito molto popolare tra gli utenti del social network. "Un simpatico gruppo - come si legge nella presentazione - per ricordare la nostra città in tutte le sue bellissime sfumature".

Tra tormentoni, farsi in dialetto, prese in giro, modi di dire, personaggi del presente e del passato, tutti possono ricordare o condividere costumi e abitudini locali. Si va dal "Sei di Vasto se...hai fatto le Rossetti o le Paolucci" al "Sei di Vasto se...cullù, chillì, cussù", oppure "Sei di Vasto se...quando leggi Homo Sapiens il tuo pensiero va esclusivamente dritto ad una sola persona", "se il primo maggio guardavi la Diomedea", "se andavi al Rio", "se sai cos'è lu mazmarill" e tanti altri ancora.

L'idea è venuta a Patrizia Ciccotosto, 44enne vastese nata in Canada, attualmente disoccupata, che dopo aver visto il gruppo "Sei di Bolzano se..." ha pensato di creare quello tutto vastese. "Avevo immaginato che fosse divertente e potesse avere successo anche a Vasto - spiega Patrizia - ma non credevo fino a questo punto. Mi fa un immenso piacere che ci sia tanta gente, di tutte le età, che voglia comunicare nel gruppo in modo così simpatico e divertente".