La giunta regionale abruzzese si appresta a nominare i tre membri del consiglio di amministrazione dell’ARAP, l’Azienda Regionale delle Aree Produttive che sostituisce i Consorzi industriali. Il consigliere regionale del vastese, Antonio Prospero (Rialzati Abruzzo) interviene sull’argomento: “Questo nuovo Ente Pubblico Economico, che svolgerà le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive in coerenza con la programmazione regionale nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti, dovrà tenere conto della composizione dei vecchi Consorzi, almeno per quanto concerne gli organismi direttivi e decisionali in via di costituzione”.

Insomma Prospero si augura che nel nuovo soggetto giuridico il territorio del vastese, o comunque le aree gestite dal Coasiv, siano adeguatamente rappresentate. “Lo abbiamo detto più volte – ribadisce Prospero – il Consorzio Industriale del Vastese lascia alla Regione un patrimonio non indifferente sia in termini di infrastrutture, di liquidità e di professionalità. E’ giusto e doveroso da parte della Regione tenere conto di questi elementi che non sono di poco conto, perché se tutti gli altri Consorzi fossero stati amministrati come quello di Vasto, forse non ci sarebbe stata la necessità di una rivisitazione della loro struttura per renderla più agevole e meno dispendiosa. In sostanza – conclude il consigliere di Rialzati Abruzzo – ci aspettiamo che la giunta dia il giusto riconoscimento a questo territorio con nomine di persone di alta professionalità, che conoscano questa realtà e sappiano rappresentarla”.