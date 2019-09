"Lunedì 10 febbraio il Consiglio comunale di Vasto si riunirà in seduta straordinaria per discutere della difficile situazione in cui versa la sanità nel Vastese. Infatti, nel corso degli ultimi anni, la città di Vasto e il suo comprensorio sono stati completamente dimenticati dalla Direzione Generale della Asl Chieti-Lanciano-Vasto". Lo annuncia il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

"Non parlo soltanto della mancanza di scelte in favore di questo territorio – la sala emodinamica ne è solo l’esempio più eclatante – ma di una presenza sporadica, se non di una vera e propria latitanza fisica, della Direzione generale presso le nostre strutture ospedaliere, come se il distretto sanitario non comprendesse né Vasto, né Lanciano, ma finisse a Chieti.

È del tutto inaccettabile che una direzione generale faccia politica di campanile senza avvantaggiare la sintesi e le diverse istanze figlie della peculiarità dei territori. Il prossimo Consiglio comunale, al quale invito i cittadini alla partecipazione e che sarà trasmesso in diretta streaming sul portale comunale all’indirizzo www.comune.vasto.ch.it, sarà un momento di grande confronto ma soprattutto di proposta, per far sentire forte la nostra voce e porre fine a questa politica di ostracismo nei confronti dei cittadini vastesi e del comprensorio che hanno gli stessi diritti e la stessa dignità di quelli residenti a Chieti".