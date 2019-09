Presso la Prefettura di Chieti si è riunito ieri mattina il Comitato provinciale per l’ordine e della sicurezza, a cui ha partecipato il comando della Polizia municipale del Comune di San Salvo.

Tra i diversi argomenti in discussione è stato affrontato il tema della sicurezza. In particolare è stato predisposto un esemplificativo vademecum “Più sicuri in casa” da divulgare tra le famiglie. Si tratta di una guida e dei consigli pratici, utili a ridurre il rischio di rimanere vittime di furti in appartamento.

Si ricorda che il Consiglio comunale di San Salvo ha approvato il nuovo regolamento per il completamento e la ristrutturazione delle facciate degli edifici esistenti e dei sistemi di video sorveglianza, con il quale vengono definiti i requisiti e le forme di incentivazione.

"Un provvedimento che consentirà – ribadisce il sindaco Tiziana Magnacca - di installare negli edifici gli impianti di videosorveglianza per migliorare la sicurezza nella città e anche quella personale. Questa amministrazione ha predisposto la possibilità di accedere a un contributo in conto interessi per le spese sostenute, oltre ad attivare una convenzione con le banche".

Si ricorda che oltre ai numeri di emergenza di carabinieri (112) e polizia (113) è operativo il centralino della Polizia municipale di San Salvo (0873.54113).

"PIÙ SICURI IN CASA"

GUIDA E CONSIGLI PRATICI, UTILI A RIDURRE IL RISCHIO

DI RIMANERE VITTIME DI FURTI IN APPARTAMENTO

Quando esci di casa assicurati che la porta dell'appartamento e il portone del palazzo siano ben chiusi. Anche se sei in casa chiudi la porta con più mandate; Non aprire il . portone o il cancello con impianto automatico se non sai chi ha suonato; Non fare entrare in casa gli sconosciuti, anche se chiedono di controllare gas, luce, acqua, telefono, ecc... Diffida degli estranei che vengono a trovarti in orari inusuali, soprattutto se in quel momento sei solo in casa, e degli sconosciuti che si presentano come amici dei tuoi figli e dei tuoi parenti (si può trattare di atti propedeutici a carpire la tua fiducia per consumare truffe o furti in tuo danno); Evita di fornire notizie sui tuoi movimenti e/o spostamenti a interlocutori sconosciuti che con varie scuse si dimostrino interessati a carpire queste notizie; Aumenta, se possibile, le difese passive e di sicurezza, installando, per esempio, una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza, un impianto d'allarme, collegato possibilmente con le centrali operative del 113 (Polizia di Stato) o del 112 (Carabinieri). Molto utili sono anche le grate alle finestre oppure i vetri antisfondarnento; Custodisci sempre le chiavi di casa con molta cura e attenzione; se le perdi sostituisci la serratura e se devi duplicarle provvedi personalmente; non consegnare le chiavi di casa a nessuno, potrebbero essere duplicate a tua insaputa; Tieni presente che i ladri in genere agiscono quando ritengono vi siano meno rischi di essere scoperti, ad esempio quando l'alloggio è momentaneamente disabitato; Ogni volta che esci di casa - anche se per un breve periodo - ricordati di adottare ogni misura di attenzione e sicurezza; può essere utile lasciare qualche luce accesa, la radio o il televisore in funzione in modo da mostrare all'esterno che la casa è abitata;