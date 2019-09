Presso il P.I.M.S (Programma Interattivo di Musica e Spettacolo) Studio di Vasto, Marco Salcito, considerato uno dei migliori chitarristi italiani che si distingue per l’eclettismo della sua attività e per l’originalità dei suoi lavori, sta realizzando un ambizioso progetto discografico registrando la complessa versione per chitarra del capolavoro bachiano.

Scritte da Bach per il clavicembalo, le Variazioni Goldberg costituiscono un’opera concepita come un'architettura modulare di 32 brani, disposti seguendo schemi matematici e simmetrie che le conferiscono tanta coesione e continuità da non avere eguali nella storia della musica.

Pur non essendo ancora terminato, suscita sicuramente grande interesse e curiosità il lavoro proposto da Salcito, che ha attirato immediatamente l’attenzione degli addetti ai lavori e di varie case discografiche, grazie anche all’impronta sonora che il chitarrista sta riuscendo ad ottenere.

La chitarra è stata appositamente scelta e preparata e monta particolari corde fornite per l'occasione dalla ditta italiana Aquila corde che ha sviluppato il Nylgut, una particolare mescola di budello naturale, Nylon e seta che richiama il suono antico delle corde utilizzate nel periodo barocco.

Il fonico Francesco Apolloni sta effettuando la presa del suono nella sala A del P.I.M.S. Studio tramite microfono Neumann U87, preamplificatore Focusrite ISA 428, convertitore D/A Focusrite su ProTools 10 HD e con l’aggiunta discreta di riverbero da Lexicon 480L.

Dopo uno studio approfondito delle parti musicali durato diversi anni, il chitarrista affronta le esecuzioni con una preparazione psicofisica straordinaria che gli consente di raggiungere la concentrazione necessaria ad una esecuzione eccezionalmente espressiva, ricca anche di continue variazioni timbriche.

Non esistono in commercio cd di quest'opera per chitarra se non per duo di chitarra e quelli per chitarra sola sono sovraincisi in più tracce. La scelta è stata invece quella di registrarle nella stessa maniera nella quale Salcito esegue questo brano nei suoi concerti.

L'etichetta discografica Dynamic ha deciso di pubblicarlo il CD a giugno prossimo aggiungendolo così al suo ricco catalogo che vanta interpreti prestigiosi come Salvatore Accardo, Rocco Filippini, Mirella Freni, Claudio Scimone e molti altri.