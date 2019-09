Tra le attività proposte durante il Festival della Scienza, organizzato dal Liceo Scientifico Mattioli di Vasto e l'associazione Vasto Scienza, si è tenuto anche un laboratorio creativo con lo staff di Vasteggiando, il portale turistico edito da Studioware. Insieme al general manager Renato De Ficis, al direttore artistico Roberto De Ficis e al project manager Alessandro Del Bonifro, i ragazzi del Liceo si sono messi alla prova nell'elaborare proposte creative per ampliare il valore e l'utilità di Vasteggiando. "Tanti sono stati i progetti proposti dai ragazzi - racconta Roberto De Ficis -. Da una sezione dedicata allo sport, ad itinerari fruibili dai turisti, da uno spazio-giovani (forum) ad uno spazio concerti e musica dal vivo, da una pagina di valorizzazione del gemellaggio con Perth ad un mappa degli autobus di città e un sistema di collegamento di Vasto coi paesi limitrofi".

Anche questa seconda esperienza dello staff di Studioware al Festival della Scienza è stata molto positiva, in una mattinata a stretto contatto con ragazzi che domani saranno universitari o giovani lavoratori. "Ritengo sia sempre più importante gettare un seme positivo indirizzato alle nuove generazioni, intriso di utile formazione e informazione, affinchè possano immaginare con più facilità il proprio percorso, qualunque esso sia, diventando buoni cittadini, lavoratori, professionisti o imprenditori - commenta Renato De Ficis-. E’ stato molto interessante coinvolgerli in una sessione creativa sul nostro progetto Vasteggiando che per fare buona promozione e valorizzazione turistica, abbia bisogno di azione concreta dal basso e sinergia con gli altri attori, in logica sussidiaria".

Tra i tanti progetti presentati, tutti molto interessanti, ha ricevuto il maggior numero di preferenze quello riguardante una sezione legata agli spettacoli al cinema proposto da Giovanni Scarinci e Paolo Bruno (della classe 3° Scienze Applicate) e William Bruno (della classe 2° Scienze Applicate), che ha quindi conquistato il primo premio e una giornata "in copertina" su zonalocale.it.