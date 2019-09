Da un lettore riceviamo e pubblichiamo.

Ogni giorno a Vasto, decine di autovetture percorrono contromano la via Antonio Bosco. Due sono le cose: o si provvede a rimuovere il divieto o si procede a controllare la strada. Il prevenire è meglio che reprimere.

Eliminando il divieto, si alleggerirebbe l'ingorgo di traffico in piazza Verdi, perché, chi si deve recare nei palazzi di via Del Cimitero, proveniente da Vasto Marina, anziché passare per la rotatoria di Shanghai, per proseguire in corso Mazzini, percorrerebbe tranquillamente il cavalcavia per poi immettersi in via Antonio Bosco ,dove attualmente vige il divieto di cui sopra. Meno inquinamento da traffico alla rotatoria e in corso Mazzini.

Giannunzio Visconti