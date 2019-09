Si è conclusa con una vittoria di misura l’ultima gara di campionato della Virtus Basket Don Bosco. Le ragazze vastesi hanno battuto per 47-46 l’Azzurra Lanciano, dopo una gara entusiasmante e mai noiosa. Alla palestra Luigi D’Adamo dell’Oratorio salesiano di Vasto le due squadre scendono in campo prive di importanti giocatrici. Ad iniziare con il piglio giusto è la formazione ospite, prima nella classifica di serie C. La squadra vastese, guidata da Laura D’Angelo nella doppia veste di allenatore e giocatrice, riesce però a ribaltare il risultato, portandosi in vantaggio. Le lancianesi, trascinate da un’insuperabile Di Rocco, riescono a ricucire lo svantaggio senza però trovare il pareggio. Le vastesi si aggiudicano la partita con il vantaggio minimo e raggiungono in classifica l’Azzurra Lanciano. La differenza canestri negli scontri diretti è però a favore delle frentane che quindi conservano il primo posto. La serie C ora passerà alla fase a orologio, che determinerà quale delle quattro squadre del girone passerà alle interregionali. La Virtus Don Bosco conta di poter disputare le prossime sfide con il roster al completo, così da puntare decisa alla vittoria.

Virtus Basket Don Bosco – Azzurra Lanciano 47-46 (14-7/27-18/34-25/47-46)

Virtus Basket Don Bosco: Prili 13pt, Novelli 11, D'Angelo 16, Ventrella 2, Forte 3, Ciuffreda 2, Conti Dalila, Conti M.G., Nucciarone, Ardillo

Azzurra Lanciano: Cece, Di Rocco 28, Caporale 4, Brasile 4, Primomo 6, Rapino, Zulli, Cicala 4, Hvaring, Gnagnarella