Farà tappa anche al Beat Cafè di San Salvo Marina il tour 2014 de Il Genio. Il duo formato da Gianluca De Rubertis e Alessandra Contini lo scorso 13 dicembre 2013 ha pubblicato Una Voce Poco Fa. Dopo l’omonimo esordio del 2008 trainato dal singolo Pop Porno - vero e proprio fenomeno mediatico - e il successivo Vivere negli anni X (2010), questo terzo disco si attesta ancora una volta su sonorità in bilico tra la tradizione musicale d’oltralpe e l’electro-pop di Stereo Total e Vive la Fete. Dieci tracce, dieci storie di surreale quotidianità per un album danzereccio, retrò, leggero eppure mai banale, che conferma il duo leccese di adozione meneghina come realtà capace di fondere un songwriting di livello con atmosfere accattivanti e testi intelligentemente naif.

Dall’album sono stati estratti Amore di Massa e Bar Cinesi . Il prossimo singolo è previsto per la primavera 2014.

Nel tour, che toccherà i club di tutto lo stivale, Il Genio sarà accompagnato sarà accompagnato dal vivo da Alessandro Deidda (già batterista per Le Vibrazioni, Adam Carpet, I Cosi) e Dario Ciffo (alla chitarra, già noto per la sua partecipazione al progetto Afterhours e Lombroso).

Le date

06.02.2014 - IL BIRRAIO - San Marino

07.02.2014 - GROOVE LIVE CLUB - Foggia

08.02.2014 - OFFICINE CANTELMO - Lecce

09.02.2014 – BEAT CAFÈ - San Salvo

14.02.2014 - SIN CITY - Verona

20.02.2014 – 909 CAFÈ – Castiglione del Lago (PG)

21.02.2014 - B SIDE - Cosenza

22.02.2014 - RETRONOUVEAU – Messina

23.02.2014 – JARMUSH CLUB - Caserta

15.03.2014 - BIG LEBOWSKI - Novara

28.03.2014 - LIO BAR - Brescia

Il Genio su Facebook (clicca qui)

Il Genio su Twitter (clicca qui)