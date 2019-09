L’ospedale di Gissi è una struttura che sta progressivamente morendo. A far sentire la sua voce è la conferenza dei sindaci dell’ambito sociale numero 25 (ATS 25), che comprende ben 21 Comuni del medio e alto Vastese, attraverso una lettera indirizzata al presidente della Regione Gianni Chiodi e al manager della Asl numero 2, Francesco Zavattaro. Nei giorni scorsi il direttore del distretto sanitario di base di Gissi, Fioravante Di Giovanni, ha richiesto il trasferimento ad altro servizio. L’evidenza che la situazione sta peggiorando, anche perché Di Giovanni è uno dei pochi che si è sempre battuto per una sanità uguale per tutti i cittadini, nonostante le scelte dei vertici (tra cui il discusso caso del taglio alle guardie mediche) sembrino andare in direzione opposta.

E’ il presidente della conferenza dei Sindaci dell’ambito territoriale 25, Catherine Aurore Rossi, a firmare la lettera in cui si evidenzia come Regione ed Asl agiscano “in maniera assolutistica e disfattista sul territorio, senza condividere con i sindaci e discutere con gli stessi di tali scelte”. I 21 sindaci del territorio ricordano come “nel corso del 2012 e in modo più deciso nel corso del 2103, abbiamo incontrato più volte vostri dirigenti Asl insieme a rappresentanti della Regione, per le questioni guardie mediche, carenza di medici pediatri, soccorso 118, proponendo soluzioni gestionali e organizzative concrete, nel rispetto della spending review e immediatamente operative”. Dagli impegni presi, però, non sono derivate azioni concrete. Le più gravi sono la mancata sostituzione dei pediatri trasferiti, la carenza di servizi di medicina di base e continuità assistenziale e un servizio di 118 che non è sempre attivo. Si è aggiunta l’ultima decisione di “svuotamento del presidio Asl di Gissi, col trasferimento finanche degli operatori di portineria e mensa”.

Questo a danno di un ambito territoriale che conta 23.425 cittadini e 3.323 utenti, che “vedranno insoddisfatti i loro bisogni perché diventa più gravoso o forse impossibile svolgere le attività di valutazione medica delle richieste di assistenza, perché non si ha un distretto sanitario, che così possa identificarsi, nell’ambito territoriale di residenza”. Per i sindaci del territorio le decisioni assunte rispondono ad preciso obiettivo, “eliminare ogni speranza di rispetto della dignità dei cittadini del Medio e Alto Vastese, in quanto la lettura di quest’ultima vostra scelta è il disinteresse ad investire sul territorio”. La presidente dell’ATS 25 vede nella richiesta di trasferimento di Di Giovanni, la “resa a decisioni distruttive di azioni, progetti e obiettivi del Distretto stesso che lo ha visto promotore negli anni”. La forte richiesta che si leva dai 21 sindaci è che vengano riviste le decisioni prese per il distretto di Gissi, riprendendo le proposte progettuali dello stesso Di Giovanni e dei sindaci dell’ambito sociale 25, che sono “qualitativamente migliorative del servizio reso in nome dell’efficientamento della spesa pubblica e nel rispetto delle dignità personali dei nostri cittadini”.

Gli operatori. A Gissi c'è caos anche per quanto riguarda infermieri e operatori socio sanitari. Nei giorni scorsi il segretario provinciale del sindacato Nursind aveva espresso perplessità per il modus operandi della Asl. Un intervento che non tutti gli infermieri sembrano aver gradito. "Dov'era il sindacato quando vivevamo situazioni di difficoltà? Le criticità vanno avanti da tempo, sono anni che questa struttura è in smobilitazione, ma fino ad oggi non sono mai intervenuti con convinzione", afferma un gruppo di infermieri. E' una fase davvero complessa, con l'arrivo di nuovi pazienti dal Maristella, che si uniranno a quelli dell'ex Villa Pini. Ma a Gissi il personale è ridotto all'osso, con infermieri e operatori costretti a passare da un reparto all'altro per coprire le diverse esigenze. Serve davvero un po' di chiarezza, cercando di ritrovare quell'unione d'intenti che possa davvero garantire al territorio un'assistenza sanitaria adeguata e ai lavoratori una condizione migliore.