Nei giorni scorsi il Consorzio degli albergatori "Golfo d'Oro" aveva diramato una nota in cui sollecitava l'amministrazione comunale ad interventi sulla viabilità lungo la statale 16, nel tratto che attraversa Vasto Marina, troppo spesso teatro di incidenti, a volte anche con conseguenze tragiche.

Oggi l'amministrazione comunale, attraverso una nota stampa, rende noto che sono in via di realizzazione sette “Isole di traffico per attraversamento pedonale” nel tratto della S.S. 16 Adriatica del territorio vastese compreso tra il km 519+670 (altezza complesso Fortunato) e il km 521 + 650 (altezza Hotel Perrozzi).

"I lavori in oggetto - spiega una nota del portavoce del Sindaco - prevedono la costruzione di sette isole di traffico che andranno a limitare la velocità dei veicoli, impediranno la possibilità di effettuare sorpassi sul tratto oggetto dei lavori e garantiranno l’attraversamento pedonale in massima sicurezza a tutti i turisti, gli abitanti e i residenti della zona".