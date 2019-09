Esprime piena soddisfazione il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna dopo la decisione di non chiudere lo scalo merci della stazione di Vasto San Salvo. "Pochi giorni fa - si legge nel comunicato del sindaco - l’approvazione del Piano Regolatore del Porto di Vasto e nella giornata di Lunedì l’accordo siglato a Roma che evita la chiusura dello scalo merci della stazione ferroviaria di Vasto – San Salvo. L’Amministrazione comunale di Vasto ha lavorato con caparbietà e tenacia al raggiungimento di questi importanti traguardi che, apparentemente separati e distinti, costituiscono le tessere principali per la realizzazione di un piano di sviluppo economico territoriale in armonia con l’ambiente e la vocazione turistica del comprensorio.

Infatti, se da un lato – grazie al nuovo PRG del porto di Vasto – è resa possibile la costruzione di infrastrutture portuali, come la ferrovia, capaci di accogliere le merci sin dentro il porto, dall’altro, il funzionamento della stazione ferroviaria di Vasto – San Salvo come scalo merci consentirà di poter trasportare su rotaia le merci prodotte nell’area industriale di Vasto e San Salvo – oltre che dai distretti industriali regionali – verso il porto di Punta Penna. Questa operazione limiterà il trasporto su gomma delle merci salvaguardando l’ambiente e la vocazione turistica dell’intero comprensorio.

Tuttavia -conclude Lapenna - al fine di poter realizzare questo piano di sviluppo economico, che permetterà ad ogni settore imprenditoriale di crescere in armonia, è di primaria importanza che le aziende private nazionali e internazionali facciano la loro parte, pertanto, è auspicabile che compiano atti e azioni che vadano chiaramente in questa direzione, investendo capitali nell’ammodernamento e messa in sicurezza delle linee ferroviarie che collegano gli stabilimenti con la stazione ferroviaria di Vasto – San Salvo e la rete ferroviaria nazionale.

Il trasporto delle merci su rotaia si inserisce in una strategia di sviluppo economico sostenibile che avvantaggi tutti i settori produttivi del territorio senza penalizzarne alcuno".