"Abbiamo presentato ricorso al Tribunale del riesame dell'Aquila. In settimana presenterò ostanza al gip per chiedere la revoca degli arresti o, in subordine, la concessione dei domiciliari". Lo annunciano Elisa Pastorelli e Arnaldo Tascione, avvocati di Cristian Pulina, uno dei quattro giovani vastesi arrestati dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona. Gli investigatori li ritengono responsabili di alcuni violenti episodi avvenuti a Pescara e Montesilvano nella notte tra il 23 e il 24 dicembre 2013 (leggi la notizia). Oltre al 19enne, gli indagati sono tre diciottenni: Luis David Pollutri, originario della Colombia, Lorenzo Storto e Graziano Di Guilmi.

"Chiediamo la remissione in libertà o l'attenuazione della misura cautelare - dice la difesa - in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'arresto", avvenuto il 16 gennaio scorso, "e della circostanza che al mio assistito vengono contestati fatti diversi rispetto a quelli di altri indagati".