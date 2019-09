Il "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo" promuove un ciclo di presentazione libri, intitolao Gli incontri letterari, che si svolgerà nei venerdì dei prossimi due mesi nei locali della Porta della Terra. L'obiettivo è di incentivare la lettura e sostenere il dibattito sulla narrativa, la poesia e la prosa più recente, presentando opere di autori locali, alcuni dei quali hanno già riscosso consensi di pubblico e di critica. In tal modo il Premio va a riconoscere non solo gli scrittori che da tutta Italia partecipano al concorso per romanzieri esordienti, ma anche quegli autori di San Salvo e del territorio regionale che hanno fatto ricerca e pubblicato opere a stampa, nel tentativo di attivare un virtuoso circuito culturale che faccia divenire San Salvo un importante luogo di produzione e diffusione culturale.

Venerdì 7 febbraio, ore 17.30 Grazia Ciavatta (Gatto a distanza)

Venerdì 14 febbraio, ore 17.30 Francesca Torricella, Elio Bucciantonio, Pierluigi Turchi (Poeti a San Salvo)

Venerdì 28 febbraio, ore 18.00 Emilio Di Paolo (Canti popolari della Vallata del Trigno)

Venerdì 21 marzo, ore 18.00 Adriana Gandolfi (La presentosa)

Aprile (data da stabilire), ore 18.00 Romolo Chiancone (Le lacrime di San Lorenzo).

Grazia Ciavatta, il cui percorso narrativo è iniziato con il Premio Campiello Giovani nel 2001, presenterà il libro per ragazzi "Gatto a distanza", edito dalla Piemme nel 2012, un'opera che è stata apprezzata in diverse manifestazioni culturali e che sta riscuotendo un grande successo di pubblico in Italia e che a breve verrà tradotta in turco e cinese.