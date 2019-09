Giovedì 6 febbraio alle ore 10.00 a Casalbordino, presso l’Auditorium Comunale Tito Molisani, con il patrocinio del Comune di Casalbordino, il Comitato 10 febbraio, ha organizzato, un convegno in ricordo delle violenze sugli italiani con l’eccidio delle foibe, avvenute nel territorio istriano e dalmata nel 1943.

Un appuntamento rivolto ai ragazzi delle scuole. Relatori del convegno saranno il professore Antonio Fares, l'esule Magda Rover e Marco Di Michele Marisi, responsabile territoriale del Comitato 10 febbraio. La prima ondata di violenza esplode subito dopo la firma dell'armistizio dell’8 settembre 1943: in Istria e in Dalmazia i partigiani slavi si vendicano contro i fascisti e gli italiani non comunisti. Torturano, massacrano, affamano e poi gettano nelle foibe circa un migliaio di persone. Li considerano “nemici del popolo”. Ma la violenza aumenta nella primavera del 1945, quando la Jugoslavia occupa Trieste, Gorizia e l'istria. Le truppe del Maresciallo Tito si scatenano contro gli italiani.

Per quasi cinquant'anni il silenzio della storiografia e della classe politica avvolge la vicenda degli italiani uccisi nelle foibe istriane. È una ferita ancora aperta perché, è stata ignorata per molto tempo. Il 10 febbraio del 2005 il Parlamento italiano ha dedicato la giornata del ricordo ai morti nelle foibe.

Non solo a Casalbordino, sono infatti previsti anche altri appuntamenti in ricordo: il 7 febbraio a Vasto, il 10 febbraio alle ore 9.00 a San Salvo e a Monteodorisio alle ore 11.00.